В торговых сетях эстонским яйцам все сложнее конкурировать с импортными

В Эстонии снижаются цены на некоторые импортные куриные яйца, хотя в Европе их стоимость за последние полтора месяца, наоборот, выросла.

По словам члена правления крупнейшего предприятия по производству яиц в Эстонии Dava Foods Аллана Тохвера, стоимость яиц в Европе за последние полтора месяца, наоборот, значительно выросла, а торговые сети из-за конкуренции иногда торгуют себе в убыток. Эстонским производителям приходится конкурировать с европейскими или даже с продуктами, привезенными из-за пределов ЕС.

"Если говорить о формировании цен на яйца, то примерно 65 процентов стоимости яиц составляют расходы на корм. Мы закупаем зерно только у эстонских фермеров и не завозим его из других стран", - пояснил он.