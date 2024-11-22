Каким образом фонд справедливого перехода изменяет жизнь в Ида-Вирумаа?

Ольга призналась, что долговременный опыт работы в сланцевой промышленности порождает у людей определенный страх перед переменами. "Я сама не решилась бы по собственному желанию сменить область деятельности, - сказала она. - Однако нет худа без добра, и вынужденные изменения привели к тому, что все теперь лучше, чем было раньше. Я только выиграла от того, что больше не работаю на сланцевом предприятии".

На самом деле Ольга похожа на очень многих идавирусцев. Изучив вместе с кассой по безработице истории работников сланцевого сектора, мы ясно увидели, что люди опасаются и не доверяют местным малым и средним предприятиям. Скачок из крупного госпредприятия в объятия полностью частного сектора для многих является вызывающим серьезный страх вариантом.

Однако все начинается с собственного отношения. На новом рабочем месте Ольга ценит то, что тут есть возможность подняться по карьерной лестнице и организация труда намного современнее. "Требований больше, и с ними надо считаться. Надо понимать, что люди здесь не просто отрабатывают, а зарабатывают деньги! Многие не привыкли работать так, как того требуют нынешние условия, но на рынке всегда востребованы те, кто умеют что-то делать и готовы учиться чему-то новому", - уверяет Ольга.

История Мадиса