Мы вступили в третий год деятельности фонда справедливого перехода, но в общем занимаемся этой темой на сегодня вот уже четыре года. Как до сих пор происходила поддержка экономики и общин Ида-Вирумаа и как протекает переход уезда на дружелюбную к климату экономическую модель?
Каким образом фонд справедливого перехода изменяет жизнь в Ида-Вирумаа?
Получили пособие и находятся в стадии производства около 300 проектов, которые создают 761 рабочее место. И их будет еще больше. Кроме того, к пособиям добавились частные инвестиции в объеме примерно четверти миллиарда евро. Обещанные рабочие места будут появляться уже в следующем году и в 2026 году. Нарвский завод магнитов, который почти готов, приступил к найму работников, и свои CV на предприятие прислали уже более 1000 человек.
Однако влияние фонда более широкое, нежели только распределяемые в качестве пособий 340 миллионов евро. Получившие поддержку предприятия подтягивают за собой и других - это проявление на практике классической теории центра притяжения, влияние которой мы увидим через пару лет. Например, приход завода магнитов в Нарвский промышленный парк привлек еще три инвестиционных проекта, которые с большой долей вероятности будут осуществлены в этом же парке.
Несмотря на сложную среду, дела у Ида-Вирумаа идут хорошо. Мы - на пути в будущее. А кто именно эти "мы"? Я расскажу вам о некоторых воздействиях фонда на примере реальных людей.
История Ольги
На пути в будущее примером является Ольга Золоткова, которая одна из первых получила пособие в рамках нашей "Меры поддержки перехода с работы на работу". Ольга более десяти лет отработала кладовщицей на дочернем предприятии "Eesti Energia" "Enefit Solutions", обслуживающем оборудование сланцевого производства. Однако перед Рождеством 2023 года ее сократили. На первый взгляд, оправдалось самое большое опасение многих жителей Ида-Вирумаа - лишиться работы в стабильном сланцевом секторе. Есть ли вообще в регионе альтернатива ему? Однако Ольга не позволила себе впасть в отчаяние и с мая 2024 года работает руководителем по закупкам на производящем металлоконструкции предприятии "Norwes Metall".
Ольга призналась, что долговременный опыт работы в сланцевой промышленности порождает у людей определенный страх перед переменами. "Я сама не решилась бы по собственному желанию сменить область деятельности, - сказала она. - Однако нет худа без добра, и вынужденные изменения привели к тому, что все теперь лучше, чем было раньше. Я только выиграла от того, что больше не работаю на сланцевом предприятии".
На самом деле Ольга похожа на очень многих идавирусцев. Изучив вместе с кассой по безработице истории работников сланцевого сектора, мы ясно увидели, что люди опасаются и не доверяют местным малым и средним предприятиям. Скачок из крупного госпредприятия в объятия полностью частного сектора для многих является вызывающим серьезный страх вариантом.
Однако все начинается с собственного отношения. На новом рабочем месте Ольга ценит то, что тут есть возможность подняться по карьерной лестнице и организация труда намного современнее. "Требований больше, и с ними надо считаться. Надо понимать, что люди здесь не просто отрабатывают, а зарабатывают деньги! Многие не привыкли работать так, как того требуют нынешние условия, но на рынке всегда востребованы те, кто умеют что-то делать и готовы учиться чему-то новому", - уверяет Ольга.
История Мадиса
Вдохновляет также история Мадиса Олта, руководящего предприятием "Agricom Tehnika" и одним из первых получившего пособие из фонда справедливого перехода. Мадис вырос и учился в школе в Кивиыли и в своей трудовой жизни по сей день тоже связан с родным краем, в развитие которого вкладывается вместе с единомышленниками. Некоторые из нас, очевидно, знают Мадиса как одного из инициаторов Кивиылиского приключенческого центра, однако этим предприимчивость Мадиса не ограничивается.
"Роль фонда справедливого перехода при поддержке экономики и общин Ида-Вирумаа в том и состоит, чтобы находить активных людей и помогать им при осуществлении идей".
координатор Министерства финансов в области справедливого перехода
"Agricom" много лет занимался на рынке строительства предоставлением услуг тяжелой техники, однако земляные работы носят сезонный характер, и на зиму они начали искать другую деятельность. И пришли к древесной щепе. На сегодня большая часть деятельности предприятия сосредоточена на производстве древесной щепы из биомассы, то есть из древесных отходов. "Мы немного похожи на уборщиков. Отходов возникает много повсюду, как при вырубке леса и на пилорамах, так и в результате другой деятельности деревообрабатывающих производств. Мы собираем эти отходы и вновь отправляем в обращение в энергетический сектор, где из древесной щепы производят теплоэнергию или электроэнергию. Опилки, фрезерные отходы или остатки деревянной тары - все это ценный ресурс, который надо повторно использовать", - объясняет Мадис.
В этом смысле начинания Мадиса являются хорошим примером ориентированного на цикличную экономику образа мышления: как "Agricom", так и Кивиылиский приключенческий центр является примером использования вторичного ресурса новым способом. Да, сжигание древесных отходов не является такой переработкой, которую мы хотели бы видеть в Эстонии в перспективе двадцати лет, однако это шаг в правильном направлении.
Мадис тоже считает важным отношение. "На большинстве рабочих мест сегодня все более важными становятся отношение и желание. Если они правильные, то освоение новой профессии окажется совсем не сложным делом и оно вполне возможно в любом возрасте", - уверен Мадис.
История Кристьяна и Джонатана
Именно правильное отношение и смелость хорошо характеризуют отца и сына Кристьяна и Джонатана Хабакукков. Хотя они родом не из Ида-Вирумаа, а приехали сюда из Кейла, но они все же вернулись к своим корням в Ийзаку. В место, где когда-то жили прадеды Кристьяна. Джонатан несколько лет устраивает рэп-фестиваль "NORF" и своим неуемным оптимизмом сумел привлечь в маленький Ийзаку сотни молодых людей со всей Эстонии. Благодаря этому местная певческая сцена стала питомником молодых музыкантов. "Может, правда, возникнуть ощущение, будто это немного заброшенный регион, однако это означает только одно: здесь имеются огромные возможности, только не ограничивайте полет фантазии и осуществляйте большие вещи", - говорит Кристьян.
Подобные Хабакуккам примеры есть еще. Это Джамиля, местный микропредприниматель и одна из участниц Ида-Вируского молодежного климатического совета; основатели инновационного центра кино и мультимедиа "IDA Hub"; участники молодежной лаборатории "Station Narva"; и, конечно, дающие общественности больше всего материала для разговоров мяэтагузеские метатели топора.
Может быть, вы скажете теперь, что это единичные истории и они еще статистически нерепрезентативны. Однако история демонстрирует, что именно "отдельные исключения" - это те, кто подталкивает большие изменения.
Чтобы такие истории стали репрезентативной статистикой, мы должны замечать и усиливать их. Роль фонда справедливого перехода при поддержке экономики и общин Ида-Вирумаа в том и состоит, чтобы находить активных людей и помогать им при осуществлении идей.
Мы здесь, в Ида-Вирумаа, не должны зацикливаться на удобных стереотипах прошлого. Настало время посмотреть в будущее и воспользоваться возможностями, предлагаемыми фондом справедливого перехода. Благодарю всех вас, кто своим трудом внес вклад в успех Ида-Вирумаа. Давайте замечать и усиливать те маленькие, но важные успехи, ведь именно с них начинаются изменения.