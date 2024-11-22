Предприниматель, одна из лидеров Ида-Вирумааского татарского культурного общества, заботливая мама и бабушка Гульзалина Жехтунова скоро отметит 75-летний юбилей, но это всего лишь красивая цифра в паспорте: сдавать бразды правления или об отдыхе она даже не задумывается - впереди множество дел и новые цели. Об этом, о жизненной закалке и о том, откуда берутся упорство и энергия, мы поговорили в ее уютном доме за чашкой чая с горячими эчпочмаками - татарскими пирожками, которые гостеприимная хозяйка испекла своими руками.
Гульзалина Жехтунова никогда не боялась ставить амбициозные цели в работе и общественной жизни
- У вас еще хватает времени печь пироги?
- Конечно, потому что люблю готовить, особенно когда приезжают дети и внуки. Им нравятся мои эчпочмаки, готовлю и другие национальные блюда - шурпу (суп с лапшой), кыстыбый (пресная лепешка с начинкой из картофельного пюре или пшенной каши) и другое. По рецептам, которые знаю от своей мамы. Сегодня у меня еще мульгикапсад - люблю это блюдо эстонской кухни, только вместо свинины использую говядину или баранину.
- Вы уже больше полувека живете в Эстонии, а что сюда привело?
- Родилась в деревне Тат-Тумбарлы в Татарстане, на границе с Башкирией, где жила с семьей до шести лет. Позже наша семья переехала в Башкирию, так как отца перевели на работу на Шкаповское нефтяное месторождение. Он занимался геологоразведкой нефти. Это месторождение известно своей высококачественной девонской нефтью, которая добывалась фонтанным способом.
Мы поселились в небольшом поселке Мирный. До сих пор перед глазами картина тех времен: палатки геологов и бараки, в одном из которых нам выделили жилье. Даже школы в поселке тогда не было, но мой отец настоял на ее открытии. Для этого выделили большую комнату с печным отоплением, где учились все вместе: первый класс сидел за первой партой, второй - за второй, третий - за третьей.
Моим первым учителем был Ефим Иванович. Помню его остро заточенные карандаши, особенно красный, который он использовал чаще всего.
В пять лет я уже читала сама, никто не учил, просто наблюдала за занятиями брата. Для родителей это было открытием. Наверное, поэтому мне в школе сначала было неинтересно.
В 1968 году закончила среднюю школу и поехала поступать в нефтяной институт на проектирование, но был большой конкурс, не поступила, не хватило одного балла. Но мне сразу предложили работу лаборанткой в цех капремонта скважин, где задержалась на два года. Работа нравилась, да и жизнь была интересной, занималась общественной работой и спортом - участвовала в лыжных гонках... Пока мама не сказала: ты собираешься учиться дальше?
- Послушались?
- Задумалась о будущем и поехала в Кумертау, поступать в горно-механический техникум на специальность маркшейдера, тогда эта профессия считалась интересной и даже романтичной, но женщин уже не принимали на эту специальность. Оказалось, что ее и вовсе закрыли. Не желая возвращаться домой, поступила в техникум на специальность "горный электромеханик". Получила диплом, и меня, как молодого специалиста, через Министерство угольной промышленности отправили работать в Эстонию.
- На шахту?
- Да, на "Виру". Оказалось, что здесь я была никому не нужна - девчонка. Предложили считать талоны. Но я умела печатать, чертить и читать чертежи - и однажды заметила ошибку, которую никто до меня не видел. Почувствовав мой потенциал, меня перевели в группу автоматчиков, где мне поручили ремонт взрывных машин, где проработала недолго, потому что вскоре вышла замуж и потребовалось отдельное жилье, чего в те годы было сложно добиться. Коллеги подсказали, что шахта "Эстония" строит дом и скоро сдает квартиры. Я попросилась туда, меня взяли на обогатительную фабрику, где занималась чертежами. Квартиру дали - однокомнатную, на улице Комсомоли, теперь это улица Олеви. Мы так радовались этим простым вещам!
После декрета я вернулась на работу. Зная о моей активности, мне предложили возглавить комсомольскую организацию шахты "Эстония". Согласилась и была избрана секретарем, но, оглядываясь назад, понимаю, что это было непросто - все новое и незнакомое. Пришлось многому учиться, но помогали старшие коллеги - руководители шахтных участков и директор шахты Вяйно Вийлуп, о котором с теплотой вспоминаю до сих пор.
Ребенка нужно было водить в детский сад, и я искала работу поближе. Леонид Слепак предложил мне заведовать кабинетом политпросвещения в Кохтла-Ярвеском стройтресте. Очень благодарна ему и считаю, что именно благодаря этому человеку я состоялась как личность. Он подтолкнул меня продолжить образование - несмотря на то, что у меня уже родилась вторая дочь, я решилась поступить в Ленинградскую высшую партийную школу.
- Поступить было трудно?
- Нелегко, многие годами пытались, но мне повезло. Именно там я получила системное образование и знания, которые до сих пор помогают строить отношения с людьми. Прослушав 400 часов философии и прочитав гору литературы по другим дисциплинам, многое поняла. С высоты своего жизненного опыта могу сказать, что основные законы философии нельзя игнорировать, потому что они учат нас думать, понимать мир и разбираться в сложных вопросах жизни.
Годы учебы - это общение с интересными людьми, которые имели большой управленческий опыт, технические и экономические знания. Совмещать работу, учебу и семью пять лет было нелегко, но справилась.
- Этот диплом позволил открыть новые горизонты в карьере?
- С 1983 по 1991 год работала секретарем парткома на государственном швейном предприятии "Ноорус".
Когда Эстония стала самостоятельной в 1991 году, закрыла кабинет парткома на ключ, пришла к руководству и сказала: всё! И ушла. В никуда. Никто ничего не понимал - что будет, как будет... Что делать дальше?..
Рухнул не только политический строй, но и семья. Разошлась с мужем, надо было растить двоих детей, зарабатывать деньги...
- Что придумали?
- Сначала - торговля. На одной с нами лестничной площадке жил Игорь Воронов, человек с жилкой коммерсанта, который предложил создать совместную фирму. Его конек - умение договариваться с людьми, моя главная задача - найти деньги. Взяли кредит на полмиллиона крон, он купил машину, занялись торговлей - привозили сахар, масло и другие товары, которые предлагали магазинам. В лихие девяностые, как сейчас именуют те времена, все было непросто. Но у нас дела шли успешно. Может, и выросли бы во что-то большее, но, к сожалению, мой партнер рано ушел из жизни, а я поняла, что торговля не мое, интереснее что-то производить. Например, рассматривала вариант открыть маленький завод по изготовлению масла. Но с чего начинать?
Магазин тканей - для души
Несколько лет назад Гульзалина Жехтунова говорила, что небольшой магазин тканей "Samet" на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве - это скорее хобби, чем бизнес. А сейчас?
- Так и есть, потому что серьезной прибыли он не приносит, - отвечает она. - Мы не только продаем ткани, но и сами занимаемся пошивом. В нашей команде работает талантливый и творческий дизайнер по гардинам - Милана Йоонас. В ее профессиональное становление вложено немало и моего труда.
Мы используем качественные ткани из Германии, Австрии и Италии. Раньше ездили на выставки в поисках материала, а сейчас поставщики находят нас сами. К тому же производители стали больше ориентироваться на потребителей: если раньше ткани продавались только рулонами, то теперь можно заказать ровно тот метраж, который нужен.
Мы давно сотрудничаем с фирмами, поставляющими механизмы для гардин. Ведь основа красивых штор - это не только ткань, но и качественный механизм, который делает их не только эстетичными, но и удобными в использовании. Мы оформляли интерьеры крупных предприятий, таких как отели "Noorus", "Liivarand" и "Vaba Lava Narva". Также шьем шторы для частных домов. Услуги востребованны, но, если бы не было поддержки фабрики, этот бизнес вряд ли смог бы существовать самостоятельно.
Подумала и решила, что лучше открою швейное предприятие - относительно знакомый бизнес, учитывая многолетнюю работу на "Ноорусе". Арендовала помещение в старом городе, друзья помогли купить кое-какое использованное оборудование. Начинали со скорняжной машины - шили меха, чем мало кто занимался. Потом открыли цех, стали брать заказы, в том числе и на внешний рынок.
- Работников было легко найти?
- Не так просто, как мне сначала казалось. У меня вообще были идеалистические представления о бизнесе, все, что я представляла, оказалось неэффективно и неправильно. Пришлось опять многому учиться.
Безработных швей было много, но практика показала, что далеко не все способны работать быстро и качественно. Нам всем пришлось пройти серьезную школу, когда поступил заказ из Германии на пошив брюк. Приезжала представитель фирмы и научила технике шитья, правильной глажке изделий... Можно сказать, что тогда мы работали почти бесплатно, но все равно радовались, приобретая опыт, и первым большим договорам.
Теперь всем говорю: чтобы что-то с нуля построить, все нужно выстрадать. Десять лет не могла даже уйти в отпуск.
- Когда пришел успех?
- Постепенно развивались. В 1995 году нам стало тесно - увеличился штат, много заказов. Купила с аукциона двухэтажное здание на Пярну, 2а. Раньше там был детсад, а в начале девяностых базировался оперативный полк внутренней обороны. Была единственным претендентом - кому нужна, по сути, старая развалина?
Много сил и средств ушло на ремонт и адаптирование под швейное производство. Но на фабрике тогда работало больше ста человек. Покупали новое оборудование, осваивали новые технологии. Заказы старались выполнять вовремя, нас узнавали и все больше доверяли. На то время сложилось сотрудничество с известными фирмами - например, шили спортивную одежду для скандинавских брендов "Haglos", "Peak Perfomance" и многих других. Сегодня у нас устоявшееся сотрудничество с норвежской фирмой "Trimtex". Связывает нас не только подход к бизнесу, но и уважительные партнерские отношения друг к другу. Во время пандемии объемы продаж у всех упали, и для того, чтобы нас поддержать, партнеры отозвали свои заказы из Китая. Это доказывает, что мы для них важны. Спортивная одежда, особенно клубная - очень специфическая продукция.
Сила нашего предприятия - это наши специалисты и швеи, руководит ими мой заместитель по производству Маргарита Коротаева, бесспорный специалист своего дела, с ней мы шагаем вместе с 1983 года. У нас тандем: у меня - стратегия, у нее - тактика.
Сами мы создали одежду премиум-класса из мерино - шерсти для детей, продавая под торговой маркой "Laska Kidswear", и во многом преуспели.
- Что заставило перевести производство в приграничную Нарву?
- Экономический кризис, из-за снижения объемов производства в 2023 году пришлось закрыть производство в Кохтла-Ярве и окончательно сосредоточить все в Нарве, где мы работаем с 2006 года, когда я приобрела две конкурентные фирмы "Мельбурн" и "Нартекс".
Самое главное в швейной промышленности - организация процесса, распределение операций должно быть правильно выстроено, счет в организации труда идет на секунды, так было всегда.
Нарвитяне доказали, что они очень трудолюбивые люди. Постепенно перевела все швейное производство туда.
- В освободившемся в Кохтла-Ярве здании "Nirgi Servis" решило открыть гостиницу. Опять окунаетесь в новый бизнес?
- Что делать со зданием площадью 1000 квадратных метров и зеленой зоной почти в полгектара? Давно слышу, что в Кохтла-Ярве острая нехватка качественного гостевого жилья. Особенно это чувствуется с введением новых спортивных объектов и проведением в них соревнований республиканского и международного уровня. Подумала, что здесь неплохое место для этого - рядом центр культуры, спортивный центр, в планах строительство нового картинг-центра. По нашим примерным расчетам, реконструкция обойдется примерно в 1,5 миллиона евро. Рассчитываем получить поддержку на строительство отеля от фонда справедливого перехода. Почему не попытаться? Готовим документы, в ближайшее время объявим конкурс на основной проект. В идеале хорошо было бы найти будущего партнера-оператора гостиницы, на что мы также надеемся.
- Вам не впервой ставить амбициозные цели. Есть уверенность, что все получится?
- Пока рано говорить о том, что получится, но надеюсь на успех. Пока же частично восстановим здесь производство изделий из шерсти, будет до пяти рабочих мест. Контракт уже подписали, ждем сырье и запустим линию.
- Вы - владелец и руководитель "Nirgi Servis". Дочери тоже с вами?
- Горжусь своими дочерьми. Это моя надежда, кладезь, опора.
Старшая Инга училась в Таллинне, потом закончила академию легкой промышленности в Киеве - дизайнер, конструктор, технолог швейного производства. Изучала управление непроизводственной сферы, закончила курс голландской школы маркетинга. 25 лет жила и работала в Киеве, в 2007-2017 годах работала региональным менеджером по Украине от эстонской компании "Skano", вернулась в Эстонию из-за войны. Имеет богатый управленческий опыт в сфере услуг и торговли.
Младшая Светлана закончила бакалавриат Американского бизнес-колледжа по специальности "управление международным туризмом" на эстонском языке, затем Таллиннский технический университет и получила звание магистра социальных наук - факультет международных отношений и европейско-азиатских исследований на английском языке.
Их участие в бизнесе - это всегда современный взгляд и синергия. У нас происходит активный обмен информацией, опытом и знаниями. Все это помогает мне еще лучше ориентироваться в современном мире и идти в ногу со временем, несмотря на годы. Можно сказать, что это наша семейная фирма.
- Бизнес занимает немало сил, но вы находите время также заниматься общественными делами - одна из учредителей Ида-Вирумааского татарского культурного общества, член национального совета Всемирного конгресса татар. За активную работу в Эстонии, как представитель татарской диаспоры, удостоены звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан, а награду вам вручал президент Рустам Минниханов. Где взять столько энергии?
- В декабре мне исполнится 75 лет. Сама не верю своему возрасту и об отдыхе даже не думаю. Придерживаюсь здорового питания, делаю упражнения по утрам. Умею восстанавливаться. У меня мама такая же активная и выносливая была. Главное - не потерять интерес к жизни. Мне всегда много хочется, если ставлю цель, стараюсь достигнуть, и считаю, что отрицательный ответ - это тоже ответ. Это касается и работы, и общественной жизни.
- Легко ли быть татаркой в Эстонии?
- Считаю себя современным и образованным человеком, который уважает и ценит культуру страны, в которой живет. У эстонцев есть прекрасная традиция - певческие и танцевальные праздники, где люди собираются вместе, радуются и сохраняют свою идентичность, вне политики. Сабантуй - это похожий пример единения, и я рада, что, живя в Эстонии, мы можем ощущать себя татарами.
Мы стараемся представлять культуру своего народа на различных мероприятиях. Сегодня в Ида-Вирумаа проживает около 500 татар, а по всей Эстонии - примерно 2,5 тысячи. Жизнь нашей общины активна: в нашем офисе, расположенном в Вахтраском центре, мулла каждую пятницу читает азан, желая всем здоровья и благополучия.
Кохтла-ярвеские власти оказывают поддержку всем общинам, и это действительно заслуживает уважения. Общаясь с коллегами из других стран, я понимаю, что такая поддержка далеко не везде является нормой. Мы также ощущаем внимание со стороны эстонского государства, что помогает сохранять нашу самобытность.
Мы чтим свои традиции, отмечаем праздники, что позволяет нам не забывать свои корни. Дети и внуки гордятся своим происхождением и тем, что они наследники татарской культуры.
- Вы сказали, что десять лет не были в отпуске, когда создавали производство. Сейчас, наверное, уже можете себе это позволить. Где любите отдыхать?
- Дома и только. Конечно, я путешествовала и бывала в разных странах. Но я не любитель пассивного отдыха, в большинстве это были творческие поездки, участие в разных культурных форумах, будучи советником председателя Альянса татар Европы, ездить приходилось много, и все совещания проходили в разных городах и странах Европы. Многое повидала, но скажу, что нет лучшего отдыха, чем в своем уютном доме.
Люблю читать, недавно открыла для себя французскую писательницу Катрин Панколь - она пишет бестселлеры о простой жизни. Мечтаю перечитать Ремарка. Это моя юность. С высоты пройденного жизненного пути на многие вещи смотришь по-другому.
Радость души - внуки. Сыну Светланы Тимуру уже 15 лет, маленькой Ноа-Энже четыре года. Они часто приезжают.
АЛЕКСАНДР ДУСМАН:
- Знаю Гульзалину, как говорится, с советских времен. Вместе мы не работали, но постоянно пересекались в общественных делах и на мероприятиях, связанных с культурной жизнью города и региона. Она всегда была активным, любознательным и готовым прийти на помощь человеком. Когда Эстония возвратила самостоятельность, нашла себя в бизнесе, и удивительно, как у нее отлично получаются две роли - предпринимателя и общественного деятеля, связанного с сохранением татарских традиций, причем не только на местном, но и на международном уровне. Она поддерживает проведение праздников, и не только татарских, но и других. Вместе с земляками украшают фестиваль "Творческий котел". Все, за что берется, делает качественно, конструктивно, результативно и вовремя. Думаю, в этом очень помогает предпринимательская закалка.
Учитывая, что в бизнесе все просто никогда не дается, возможно, в личных контактах иногда проявляется жесткий деловой характер, что не всем может нравиться. Но результат все покрывает.