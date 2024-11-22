Гульзалина Жехтунова никогда не боялась ставить амбициозные цели в работе и общественной жизни

Когда Эстония стала самостоятельной в 1991 году, закрыла кабинет парткома на ключ, пришла к руководству и сказала: всё! И ушла. В никуда. Никто ничего не понимал - что будет, как будет... Что делать дальше?..

Рухнул не только политический строй, но и семья. Разошлась с мужем, надо было растить двоих детей, зарабатывать деньги...

- Сначала - торговля. На одной с нами лестничной площадке жил Игорь Воронов, человек с жилкой коммерсанта, который предложил создать совместную фирму. Его конек - умение договариваться с людьми, моя главная задача - найти деньги. Взяли кредит на полмиллиона крон, он купил машину, занялись торговлей - привозили сахар, масло и другие товары, которые предлагали магазинам. В лихие девяностые, как сейчас именуют те времена, все было непросто. Но у нас дела шли успешно. Может, и выросли бы во что-то большее, но, к сожалению, мой партнер рано ушел из жизни, а я поняла, что торговля не мое, интереснее что-то производить. Например, рассматривала вариант открыть маленький завод по изготовлению масла. Но с чего начинать?

Магазин тканей - тоже детище Гульзалины Жехтуновой, в которое вложено много сил. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Магазин тканей - для души

Несколько лет назад Гульзалина Жехтунова говорила, что небольшой магазин тканей "Samet" на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве - это скорее хобби, чем бизнес. А сейчас?

- Так и есть, потому что серьезной прибыли он не приносит, - отвечает она. - Мы не только продаем ткани, но и сами занимаемся пошивом. В нашей команде работает талантливый и творческий дизайнер по гардинам - Милана Йоонас. В ее профессиональное становление вложено немало и моего труда.

Мы используем качественные ткани из Германии, Австрии и Италии. Раньше ездили на выставки в поисках материала, а сейчас поставщики находят нас сами. К тому же производители стали больше ориентироваться на потребителей: если раньше ткани продавались только рулонами, то теперь можно заказать ровно тот метраж, который нужен.

Мы давно сотрудничаем с фирмами, поставляющими механизмы для гардин. Ведь основа красивых штор - это не только ткань, но и качественный механизм, который делает их не только эстетичными, но и удобными в использовании. Мы оформляли интерьеры крупных предприятий, таких как отели "Noorus", "Liivarand" и "Vaba Lava Narva". Также шьем шторы для частных домов. Услуги востребованны, но, если бы не было поддержки фабрики, этот бизнес вряд ли смог бы существовать самостоятельно.