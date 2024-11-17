Внушительные инвестиции в возобновляемую энергию снижают доходы Enefit Green

За последние три года Enefit Green вложила около миллиарда евро в ветровые и солнечные электростанции в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше и Латвии, пишет rus.err.

Однако, поскольку создание новых мощностей идет медленнее, чем ожидалось, это означает, что количество незавершенных проектов остается значительным, и их вклад в денежные потоки меньше ожидаемого.

- На текущий момент указанные факторы ограничили наши возможности для инвестиций, но на это также влияет ситуация на рынке электроэнергии. В краткосрочной перспективе на рынке Балтийских стран появилось много мощностей для ветровой и солнечной энергии, еще больше добавится по мере завершения строящихся объектов", - сказал менеджер по связям с инвесторами Enefit Green Свен Кунсинг.