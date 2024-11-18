В Нарвской больнице люди застряли в лифте, но подробностей больница не раскрыла

Как сообщили в Идаском спасательном центре, в пятницу, 15 ноября, ближе к 11 часам дня поступил вызов из больничного здания в Нарве. Там двое людей оказались запертыми в застрявшем лифте.

Тоже прибывший на место лифтер открыл двери застрявшей кабины, а спасатели помогли людям выбраться из нее.

"Северное побережье" поинтересовалось в администрации Нарвской больницы, является тот лифт старым или относительно новым? Также был задан второй прямой вопрос: была ли ситуация с застрявшим лифтом опасной для пациентов или лечебной работы в плане непредвиденной задержки по времени?

Однако, от ответов на заданные вопросы Нарвская больница уклонилась, подтвердив только, что случай действительно имел место. "Фирме, обслуживающей лифты, было направлено письмо с просьбой предпринять меры для ускорения реагирования и предоставления помощи", - сообщили в администрации больницы.