Команды Райк и Стальнухина вступили в политическую коалицию

Подписание коалиционного соглашения между депутатами из фракции Катри Райк "Respekt", депутатами из блока Михаила Стальнухина, отколовшимися от фракции "Narva", и несколькими внефракционными депутатами началось в воскресенье, 17 ноября, и продолжилось в понедельник.

Текст их соглашения не содержит обещаний избирателям или сколь-нибудь конретного плана действий. Сказано только, что нижеподписавшиеся договорились вступить в коалицию для улучшения жизни в Нарве.

Ко второй половине дня понедельника, 18 ноября, коалиционное соглашение подписали 19 депутатов Нарвского горсобрания, считая вместе с одной дигитально поставленной подписью. В Нарвском горсобрании всего 31 кресло.

Ситуация в Нарвском горсобрании уникальная, как считает Стальнухин, так как вся полнота власти была до сих пор у одной фракции "Narva". Фракция раскололась, когда руководитель фракции Алексей Евграфов начал переговоры с оппозицией об объединении сил. Тогда вторая часть фракции во главе со Стальнухиным тоже начала свои переговоры с оппозицией, завершившиеся нынешним коалиционным соглашением.

На пресс-конференции стороны соглашения подтвердили, что Михаил Стальнухин будет выдвинут кандидатом в председатели Нарвского горсобрания, а Катри Райк - в мэры Нарвы.

На должность вице-мэра по социальным вопросам будет предложена депутат горсобрания Марина Шурупова.

Кандидат в вице-мэры по вопросам городского хозяйства еще не найден. Будущий мэр Катри Райк также ищет себе советника по самым острым вопросам городской жизни, а прежде всего по проблеме высокой цены отопления.

Заместителями председателя горсобрания станут депутаты Татьяна Стольфат и Яна Кондрашова.