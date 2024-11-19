Уйкалаская свалка смогла выполнить предписание Департамента окружающей среды

В четверг, 15 ноября, истек срок, к которому на Уйкалаской свалке должны были быть выполнены все требования, установленные весенним предписанием Департамента окружающей среды.

- Все пункты выполнены, - подтвердила Кятлин Лизденис, руководитель бюро Департамента окружающей среды в регионах Ида- и Ляэне-Вирумаа. - Им еще нужно заняться более мелкими делами, но решение относительно всех этих больших куч смешанных бытовых отходов, которые накапливались годами, уже найдено: они измельчены и складированы в гору или переданы другим переработчикам отходов.