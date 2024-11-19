Сотрудники природоохранного ведомства, проинспектировавшие в минувший четверг Уйкаласкую свалку, заявили, что все пункты их предписания были выполнены и что свалке официально разрешено принимать отходы строительства и сноса при условии, что на участке будет выделено место.
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Уйкалаская свалка смогла выполнить предписание Департамента окружающей среды
В четверг, 15 ноября, истек срок, к которому на Уйкалаской свалке должны были быть выполнены все требования, установленные весенним предписанием Департамента окружающей среды.