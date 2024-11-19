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Уйкалаская свалка смогла выполнить предписание Департамента окружающей среды

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Департамент окружающей среды сделал предписание Уйкалаской свалке еще за месяц до того, как там вспыхнул крупный пожар.
Департамент окружающей среды сделал предписание Уйкалаской свалке еще за месяц до того, как там вспыхнул крупный пожар. Фото: Päästeamet

Сотрудники природоохранного ведомства, проинспектировавшие в минувший четверг Уйкаласкую свалку, заявили, что все пункты их предписания были выполнены и что свалке официально разрешено принимать отходы строительства и сноса при условии, что на участке будет выделено место.

В четверг, 15 ноября, истек срок, к которому на Уйкалаской свалке должны были быть выполнены все требования, установленные весенним предписанием Департамента окружающей среды.

- Все пункты выполнены, - подтвердила Кятлин Лизденис, руководитель бюро Департамента окружающей среды в регионах Ида- и Ляэне-Вирумаа. - Им еще нужно заняться более мелкими делами, но решение относительно всех этих больших куч смешанных бытовых отходов, которые накапливались годами, уже найдено: они измельчены и складированы в гору или переданы другим переработчикам отходов.

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