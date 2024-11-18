ОДИН ВОПРОС Действительно ли в Кивиыли видели волка?

- Я видел этот пост, мне это кажется сомнительным, но всегда есть вероятность, что больное или раненое животное действительно могло оказаться на городской окраине. Волки скоро будут у нас повсюду. Проезжая по лесу утром, иногда можно увидеть волка - я не помню такого с прежних времен.