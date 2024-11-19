Марк Герасименко: Для сокращения бедности надо помогать наиболее уязвимым

В такой ситуации может возникнуть соблазн потребовать тотального увеличения универсальных пособий и льгот, но наиболее разумный способ сократить бедность - целенаправленно направить помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. И если государство откладывает принятие мер в некоторых областях, местные самоуправления также могут помочь беднейшим домохозяйствам в рамках своих возможностей.

По данным Департамента статистики, домохозяйство, эквивалентный чистый доход членов которого составляет менее 60% от медианного по Эстонии, живет в относительной бедности. Для одинокого человека черта относительной бедности в 2023 году составила 9654,3 евро в год, или 807 евро в месяц.

Примечателен тот факт, что по состоянию на прошлый год минимальная заработная плата составляла всего 725 евро в месяц, поэтому живущий одиноко получатель минимальной заработной платы жил в прошлом году в бедности. Поэтому повышение минимальной зарплаты до 50% от средней заработной платы, рекомендованной в директиве Европейского союза по заработной плате, в ближайшие годы является очень важной целью - это поможет гарантировать, что ни один человек, работающий полный рабочий день и не имеющий иждивенцев, не будет прозябать в бедности. В соответствии с соглашением доброй воли, подписанным правительством, профсоюзами и работодателями полтора года назад, все социальные партнеры должны сдержать свое слово.