Конец октября и начало ноября принесли в Ида-Вирумаа много плохих новостей: начиная с роста стоимости отопления в Нарве и закрытия государственных учреждений по всему уезду и заканчивая удручающим первым местом в рейтинге относительной бедности.
Марк Герасименко: Для сокращения бедности надо помогать наиболее уязвимым
В такой ситуации может возникнуть соблазн потребовать тотального увеличения универсальных пособий и льгот, но наиболее разумный способ сократить бедность - целенаправленно направить помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. И если государство откладывает принятие мер в некоторых областях, местные самоуправления также могут помочь беднейшим домохозяйствам в рамках своих возможностей.
По данным Департамента статистики, домохозяйство, эквивалентный чистый доход членов которого составляет менее 60% от медианного по Эстонии, живет в относительной бедности. Для одинокого человека черта относительной бедности в 2023 году составила 9654,3 евро в год, или 807 евро в месяц.
Примечателен тот факт, что по состоянию на прошлый год минимальная заработная плата составляла всего 725 евро в месяц, поэтому живущий одиноко получатель минимальной заработной платы жил в прошлом году в бедности. Поэтому повышение минимальной зарплаты до 50% от средней заработной платы, рекомендованной в директиве Европейского союза по заработной плате, в ближайшие годы является очень важной целью - это поможет гарантировать, что ни один человек, работающий полный рабочий день и не имеющий иждивенцев, не будет прозябать в бедности. В соответствии с соглашением доброй воли, подписанным правительством, профсоюзами и работодателями полтора года назад, все социальные партнеры должны сдержать свое слово.
По состоянию на прошлый год аж 35% жителей Ида-Вирумаа были вынуждены справляться менее чем на 807 евро в месяц, что было худшим показателем во всей Эстонии. Обеспокоенность Ида-Вирумаа связана, по крайней мере частично, с высоким уровнем безработицы, который почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии. И, как следует из данных Департамента статистики, в прошлом году в относительной бедности жили 50,5% всех безработных в Эстонии. Государству и социальным партнерам, несомненно, необходимо задуматься, являются ли достаточными нынешние меры помощи безработным.
Однако безработные - не единственная группа, подверженная повышенному риску бедности. Более четверти людей живут в относительной бедности и в тех регионах, где уровень безработицы значительно ниже, чем в Ида-Вирумаа.
В Эстонии в целом уровень относительной бедности наиболее высок среди людей в возрасте 65 лет и старше (39,4%), в том числе среди одиноких пожилых людей, где уровень относительной бедности достигает 71%. Однако если рассматривать семейные пары с детьми, то уровень их относительной бедности сравнительно низок, независимо от количества детей, - только 12,5% семейных пар, имеющих не менее трех детей, живут в бедности, что значительно ниже, чем средний уровень относительной бедности в Эстонии (20,2%). Среди пар с одним или двумя детьми уровень относительной бедности еще ниже.
Однако 30,5% родителей-одиночек с детьми живут в относительной бедности, и также среди людей моложе 65 лет, живущих в одиночестве, уровень относительной бедности составляет 31,6%.
Таким образом, одинокая жизнь значительно повышает риск бедности. Именно поэтому государство должно сосредоточиться на помощи одиноким пенсионерам и родителям-одиночкам.
Некоторые шаги для этого уже предприняты: в 2023 году пособие на ребенка для родителя-одиночки увеличилось с 19,18 евро до 80 евро в месяц. А с начала этого года государственные алименты удвоились со 100 до 200 евро. Продолжается и традиционная индексация пенсий, хотя некоторые правые партии высказывают пожелание о пересмотре ее в сторону сокращения.
Однако относительная бедность среди этих групп населения продолжает оставаться слишком высокой, поэтому, если в ближайшие годы по мере улучшения бюджетной ситуации у государства появятся возможности для дополнительных социальных расходов, приоритетом должны стать дальнейшее увеличение поддержки одинокого пенсионера, а также повышение алиментов и пособия на ребенка для родителя-одиночки, а не такие сплошные пособия, как общие детские пособия или пособия многодетной семьи. Лучше больше помогать самым уязвимым, чем давать понемногу всем.
"Лучше больше помогать самым уязвимым, чем давать понемногу всем".Марк Герасименко, член совета уполномоченных Социал-демократической партии
В прошлом году 2,7% населения Эстонии, или около 36400 человек, жили в абсолютной бедности. Прожиточное пособие - это последнее средство борьбы с абсолютной бедностью. Теоретически оно должно обеспечивать получателей необходимыми средствами к существованию. Однако прожиточный минимум, на основе которого рассчитывается это пособие, не индексируется автоматически каждый год, а меняется нерегулярно по распоряжению правительства. В результате черта абсолютной бедности ежегодно повышается с ростом цен, но прожиточный минимум остается неизменным с 1 июня 2022 года и составляет 200 евро.
Прожиточный минимум необходимо повысить немедленно и в дальнейшем регулярно индексировать. В противном случае, по мере роста цен, существует риск того, что даже после получения прожиточного пособия у беднейших семей останется меньше денег на питание и покупку предметов первой необходимости, чем, по словам статистиков, должно оставаться после покрытия расходов на жилье.
Повышение прожиточного минимума не потребует от государства слишком больших затрат. В прошлом году на это потратили 45 миллионов евро. Если бы эта сумма увеличивалась на 5-10 миллионов евро в год, налогоплательщик это потянул бы.
Однако, поскольку нет никаких признаков того, что министр социальной защиты намерена в ближайшее время предложить повышение прожиточного минимума, бремя помощи беднейшим слоям населения ложится на плечи местных самоуправлений. Будь то зависящее от дохода пособие на покупку дров или баллонного газа, на которое могут претендовать жители Кохтла-Ярве, или действующее в Йыхви освобождение от платы за место в детском саду для семей, испытывающих финансовые трудности. Для самых уязвимых каждый сэкономленный цент - подспорье.
Социальные пособия местных самоуправлений, основанные на потребностях, могли бы стать приоритетными, а местных жителей нужно лучше информировать об их существовании - хотя бы из корыстных побуждений городских и волостных руководителей за год до местных выборов.