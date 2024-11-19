Порядок в Йыхви, прежде чем думать об объединении

Там, где частная территория, всё в порядке: жители стараются поддерживать чистоту и ухаживают за территорией возле своих домов, создавая красоту и уют.

Однако на муниципальной территории картина совсем другая. Мы видим грязь, неухоженные кусты и деревья. В зарослях разбросаны пакеты и бумага. Листья убираются лишь частично, а не по всей территории. И это повторяется из года в год.

Возникает ряд вопросов. Кто отвечает за уборку города? За что фирме выплачиваются деньги? Сколько человек действительно занимается уборкой? Кто контролирует процесс? Почему к уборке относятся так халатно?

Парк загрязнен, детские площадки неухоженные. Фонтан в парке выглядит непривлекательно и напоминает виселицу - пришло время его убрать.

О каком объединении Йыхви и Тойла может идти речь, если в самом городе Йыхви нет порядка? Власти требуют соблюдения правил только от частников, тогда как бардак на городской территории остается без внимания.

Вы хотите взять на себя еще дополнительные обязанности. Но где гарантия, что будет порядок? Ведь потом мы услышим, что денег нет, так как значительные вложения потребуются и для парка Тойла, и для Кохтла-Нымме.

Прежде чем соединяться с кем-либо, наведите порядок в своем собственном городе!