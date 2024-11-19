ПЕРЕДОВИЦА Вынужденный политбрак в Нарве

Хотя и Райк, и Стальнухин утверждают, что они нацелены на решение проблем Нарвы, ни один из них, помимо общих лозунгов, не обозначил в течение часа, что конкретно они хотят сделать по-другому и лучше в управлении городом.

Заверения в том, что их очевидные разногласия в вопросах эстонской политики и отношения к войне в Украине не помешают им работать вместе на местном уровне, не стоит воспринимать всерьез. Тем более что в лагере Стальнухина также состоят, например, депутаты Вадим Орлов и Алексей Мяги, которые выступили против Министерства культуры по вопросу управления Нарвским музеем именно из-за своих ценностей. Этих противоречий много, и было бы ошибкой думать, что они не всплывут на поверхность, особенно с учетом того, что оппозиция эстонскому правительству всегда помогала мобилизовать своих избирателей в Нарве на выборы.

Неизбежно, что как на партнера по коалиции совместная ответственность за это теперь ляжет и на Катри Райк, политической репутации которой нанесен серьезный удар. Вступление в такую коалицию осуждают и некоторые из ее известных однопартийцев.

Но при этом важно отметить, что Стальнухин находится у власти в Нарве уже больше года. Если Райк окажется рядом с ним, то что это изменит и что было бы, если бы она осталась в стороне от этого вынужденного политического брака?