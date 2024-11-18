Однопартиец Катри Райк недоволен ее союзом со Стальнухиным

"Я, конечно, не поддерживаю создание этой коалиции в таком виде, я бы сам этого не сделал", - сказал Ломп в интервью новостному порталу ERR.

При этом он подчеркнул, что новую коалицию в Нарве нельзя оценивать как союз, созданный при участии Социал-демократической партии: это коалиция, одним из лидеров которой является социал-демократ, тогда как правление партии в такие вопросы не вмешивается.

- Я считаю, что город Нарва, особенно под руководством Катри Райк, является законопослушным, но я не согласен ни с одной из позиций Михаила Стальнухина, - подчеркнул Ломп.

Он также добавил, что хочет услышать от своей коллеги по партии объяснения по поводу новой коалиции.