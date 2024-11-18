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Однопартиец Катри Райк недоволен ее союзом со Стальнухиным

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Прийт Ломп
Прийт Ломп Фото: Erakogu

Председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Прийт Ломп не одобряет решение члена правления соцдемов Катри Райк создать в Нарве правящую коалицию с Михаилом Стальнухиным, о чем рассказал новостной портал Rus.ERR.

"Я, конечно, не поддерживаю создание этой коалиции в таком виде, я бы сам этого не сделал", - сказал Ломп в интервью новостному порталу ERR.

При этом он подчеркнул, что новую коалицию в Нарве нельзя оценивать как союз, созданный при участии Социал-демократической партии: это коалиция, одним из лидеров которой является социал-демократ, тогда как правление партии в такие вопросы не вмешивается.

- Я считаю, что город Нарва, особенно под руководством Катри Райк, является законопослушным, но я не согласен ни с одной из позиций Михаила Стальнухина, - подчеркнул Ломп.

Он также добавил, что хочет услышать от своей коллеги по партии объяснения по поводу новой коалиции.

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