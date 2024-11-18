Референдум В Тойла в большинстве оказались противники объединения, в Йыхви - сторонники

На проходившем на прошлой неделе референдуме жители Йыхви сказали объединению "да", а голосовавшие жители Тойла были против.

По результатам проходившего на прошлой неделе в Йыхви и Тойла референдума по вопросу объединения двух самоуправлений в большинстве в Тойлаской волости оказались противники объединения, а в Йыхви был отмечен небольшой перевес сторонников объединения.