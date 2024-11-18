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Референдум В Тойла в большинстве оказались противники объединения, в Йыхви - сторонники

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На проходившем на прошлой неделе референдуме жители Йыхви сказали объединению "да", а голосовавшие жители Тойла были против.
На проходившем на прошлой неделе референдуме жители Йыхви сказали объединению "да", а голосовавшие жители Тойла были против. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По результатам проходившего на прошлой неделе в Йыхви и Тойла референдума по вопросу объединения двух самоуправлений в большинстве в Тойлаской волости оказались противники объединения, а в Йыхви был отмечен небольшой перевес сторонников объединения.

В Тойла в голосовании участвовали 526 человек, что составляет 14,36% всех имеющих право голоса жителей, причем против объединения проголосовали 402 человека, то есть 76,43%, а за объединение - 124 человека (23,57%).

В Йыхви проголосовали 537 человек, то есть 5,7% жителей, имеющих право голоса, из них за объединение свой голос отдали 313 человек, то есть 58,29%.

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