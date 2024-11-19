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В первом в Ида-Вирумаа арендном доме к зиме будут готовы демоквартиры

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Построенное 35 лет назад как общежитие здание, в котором долгие годы располагался Вокаский детский дом, теперь станет первым в уезде арендным домом. Среди 38 квартир есть как одно-, так и двухкомнатные. Хотя в здании три этажа, в нем будет установлен лифт, что отличает вокаский арендный дом от других, поскольку он также будет очень удобен для людей в инвалидном кресле. Дом будет отапливаться тепловыми насосами воздух-вода, на крыше установят солнечные батареи, а зимой с приходом больших холодов будет включаться газовый котел.
Построенное 35 лет назад как общежитие здание, в котором долгие годы располагался Вокаский детский дом, теперь станет первым в уезде арендным домом. Среди 38 квартир есть как одно-, так и двухкомнатные. Хотя в здании три этажа, в нем будет установлен лифт, что отличает вокаский арендный дом от других, поскольку он также будет очень удобен для людей в инвалидном кресле. Дом будет отапливаться тепловыми насосами воздух-вода, на крыше установят солнечные батареи, а зимой с приходом больших холодов будет включаться газовый котел. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Когда можно начинать бронировать? Учителя уже приезжают", - спросила Керда Эйерт, руководитель образовательного кластера Ида-Вирумаа, на празднике стропил арендного дома Вока. Застройщик заверил, что учителям как новым жителям очень рады и активное бронирование начнется, как только будут готовы показательные квартиры.

- Жилье - это первый вопрос для учителей, которые уже подали заявку или хотя бы немного заинтересованы в том, чтобы приехать работать в Ида-Вирумаа, - сказала Керда Эйерт.

До сих пор некоторые учителя получали жилье через самоуправления, где они приступают к работе, но в большинстве случаев им приходится искать квартиру самостоятельно. "И если вы не знаете региона, то при самостоятельном поиске можете наступить на очень большие грабли".

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