"Когда можно начинать бронировать? Учителя уже приезжают", - спросила Керда Эйерт, руководитель образовательного кластера Ида-Вирумаа, на празднике стропил арендного дома Вока. Застройщик заверил, что учителям как новым жителям очень рады и активное бронирование начнется, как только будут готовы показательные квартиры.
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В первом в Ида-Вирумаа арендном доме к зиме будут готовы демоквартиры
- Жилье - это первый вопрос для учителей, которые уже подали заявку или хотя бы немного заинтересованы в том, чтобы приехать работать в Ида-Вирумаа, - сказала Керда Эйерт.