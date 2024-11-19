В первом в Ида-Вирумаа арендном доме к зиме будут готовы демоквартиры

Построенное 35 лет назад как общежитие здание, в котором долгие годы располагался Вокаский детский дом, теперь станет первым в уезде арендным домом. Среди 38 квартир есть как одно-, так и двухкомнатные. Хотя в здании три этажа, в нем будет установлен лифт, что отличает вокаский арендный дом от других, поскольку он также будет очень удобен для людей в инвалидном кресле. Дом будет отапливаться тепловыми насосами воздух-вода, на крыше установят солнечные батареи, а зимой с приходом больших холодов будет включаться газовый котел.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik