СВОДКА ПОЛИЦИИ Выходные отметились случаями насилия

16 ноября рядом с увеселительным заведением на проспекте Выйду в Нарве был избит 37-летний мужчина. Пострадавший получил телесные повреждения.

В тот же день в деревне Пюхайыэ волости Тойла подрались 24-летние мужчины. Полицейские задержали драчунов.

Для расследования этих случаев полиция возбудила уголовные дела.

Нерадивый лодочник заработал штраф на реке Нарва

16 ноября пограничники обнаружили, что на реке Нарва временную контрольную линию пересекло малое плавсредство, на борту которого находились два человека. Водителя лодки оштрафовали за нарушение на 400 евро.