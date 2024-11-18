Пн, 18.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

СВОДКА ПОЛИЦИИ Выходные отметились случаями насилия

Copy
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

15 ноября 42-летняя женщина ударила бывшего сожителя, который в результате получил травмы. Полиция задержала женщину.

16 ноября рядом с увеселительным заведением на проспекте Выйду в Нарве был избит 37-летний мужчина. Пострадавший получил телесные повреждения.

В тот же день в деревне Пюхайыэ волости Тойла подрались 24-летние мужчины. Полицейские задержали драчунов.

Для расследования этих случаев полиция возбудила уголовные дела. 

Нерадивый лодочник заработал штраф на реке Нарва

16 ноября пограничники обнаружили, что на реке Нарва временную контрольную линию пересекло малое плавсредство, на борту которого находились два человека. Водителя лодки оштрафовали за нарушение на 400 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх