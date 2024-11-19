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Свидетель и полиция предотвратили кражу на железной дороге в Кохтла-Ярве

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Железная дорога и железнодорожные пути.
Железная дорога и железнодорожные пути. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Полицию вызвали вовремя, когда преступление было еще на стадии совершения.

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, днем 18 ноября поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве якобы крадут детали железной дороги. По вызову быстро прибыли патрульные.

На месте происшествия полицейские задержали мужчину, работавшего с рельсами при помощи газового резака.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного как кража. Заведено уголовное дело.

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Кохтла-Ярве
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