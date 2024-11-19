Полицию вызвали вовремя, когда преступление было еще на стадии совершения.
Свидетель и полиция предотвратили кражу на железной дороге в Кохтла-Ярве
Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, днем 18 ноября поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве якобы крадут детали железной дороги. По вызову быстро прибыли патрульные.
На месте происшествия полицейские задержали мужчину, работавшего с рельсами при помощи газового резака.
Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного как кража. Заведено уголовное дело.