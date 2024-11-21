ОДИН ВОПРОС Можно ли работать, находясь на больничном?

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

- Закон о гигиене и безопасности труда позволяет работнику после 60 дней пребывания на больничном работать на основании больничного листа в соответствии с состоянием здоровья. В первые два месяца человек должен спокойно сосредоточиться на выздоровлении и лечении, однако начиная с 61-го дня можно работать в адаптированных условиях, если работник и работодатель договорятся об этом. Это не обязательство, а возможность, в зависимости от здоровья работника и готовности работодателя выполнить соответствующие адаптации.

Среди прочего надо договориться о дате, когда приступать к работе, о зарплате и при необходимости о рабочих обязанностях.

Соответствующая состоянию здоровья работа может означать как работу с частичным рабочим временем и адаптированные условия труда или рабочую среду, так и более легкие рабочие обязанности.

За работу во время больничного листа работодатель не может платить зарплату менее 50% обычной зарплаты работников, о которой договаривались до начала больничного листа. Касса здоровья компенсирует разницу в зарплате, которая может составлять максимум 50% прежней зарплаты.