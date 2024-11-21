Тойлаские юные народные танцоры одержали в Турции несколько побед

Смешанная группа "Keksutajad", в которой танцуют главным образом ученики восьмого класса, побывала в Кемере в конце октября. Участие в конкурсе оказалось, по словам руководителя Каи Оя, как нельзя кстати. Если обычно поддержать мотивацию помогает праздник танца, то в лиге Северного побережья, куда входит также Ида-Вируский регион, детские группы на этот раз приглашение на праздник не получили. Так что поездка на фестиваль повысила мотивацию до потолка.

- Я давно мечтала о том, чтобы выехать с какой-нибудь своей группой за пределы Эстонии, а если ты мечтаешь иногда вслух, то может случиться, что мечта исполнится, - радовалась Кая Оя, без колебаний принявшая поступившее от одного из родителей детей предложение. - Сердце сразу забилось в другом ритме, когда Эло Клаасмяги в один из мартовских вечеров позвонила и спросила, не хочу ли я поехать с детьми на танцевальный конкурс в Турцию. Я сразу ответила: да, конечно!