Тойлаские юные народные танцоры одержали в Турции несколько побед

Смешанная группа народного танца Тойлаской гимназии участвовала в международном танцевальном конкурсе в Турции, где удостоилась признания за лучшие костюмы и хореографию. "Я очень горжусь своими ребятами", - сказала руководитель Кая Оя.
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Смешанная группа "Keksutajad", в которой танцуют главным образом ученики восьмого класса, побывала в Кемере в конце октября. Участие в конкурсе оказалось, по словам руководителя Каи Оя, как нельзя кстати. Если обычно поддержать мотивацию помогает праздник танца, то в лиге Северного побережья, куда входит также Ида-Вируский регион, детские группы на этот раз приглашение на праздник не получили. Так что поездка на фестиваль повысила мотивацию до потолка.