Неэме Кунингас переплел чувства и впечатления, связанные с Кохтла-Ярве, в рок-оперу

Неэме Кунингас облекает свои, как стороннего наблюдателя, впечатления и наблюдения за Кохтла-Ярве в форму художественной рок-оперы.

Неэме Кунингас, либреттист и режиссер рок-оперы "Kohtla:Järve", премьера которой состоится в Кохтла-Ярвеском культурном центре в субботу вечером, советует пришедшим зрителям, образно говоря, не пристегивать ремни и воспринимать происходящее на сцене как комментарий доброжелательного стороннего наблюдателя относительно тех явлений и людей, которые здесь бывали, жили и работали.