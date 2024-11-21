Неэме Кунингас, либреттист и режиссер рок-оперы "Kohtla:Järve", премьера которой состоится в Кохтла-Ярвеском культурном центре в субботу вечером, советует пришедшим зрителям, образно говоря, не пристегивать ремни и воспринимать происходящее на сцене как комментарий доброжелательного стороннего наблюдателя относительно тех явлений и людей, которые здесь бывали, жили и работали.
Для подписчиков
Неэме Кунингас переплел чувства и впечатления, связанные с Кохтла-Ярве, в рок-оперу
Рок-опера "Kohtla:Järve"
- Премьера в субботу, 23 ноября в 18.30 в Кохтла-Ярвеском культурном центре.
- Опера поставлена под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии.
- Музыка: Сийм Аймла. Слова: Аапо Ильвес. Либретто и постановка: Неэме Кунингас.
- В рок-опере заняты проектная музыкальная группа, молодежный оркестр, смешанный хор, солисты и танцоры Кохтла-Ярвеской гимназии. На сцену выйдут также оперные солисты Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Тооман, молодые музыканты Лоора-Элийзе Каарельсон и Кауро Тафищук, а также танцевальная студия "Viis Tähte".
- Визуальный художник: Кати Ягель-Пааль. Хореограф: Айникки Сеппар.
- Дополнительная информация: kjg.ee. Билеты: fienta.com.