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Неэме Кунингас переплел чувства и впечатления, связанные с Кохтла-Ярве, в рок-оперу

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Неэме Кунингас облекает свои, как стороннего наблюдателя, впечатления и наблюдения за Кохтла-Ярве в форму художественной рок-оперы.
Неэме Кунингас облекает свои, как стороннего наблюдателя, впечатления и наблюдения за Кохтла-Ярве в форму художественной рок-оперы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Неэме Кунингас, либреттист и режиссер рок-оперы "Kohtla:Järve", премьера которой состоится в Кохтла-Ярвеском культурном центре в субботу вечером, советует пришедшим зрителям, образно говоря, не пристегивать ремни и воспринимать происходящее на сцене как комментарий доброжелательного стороннего наблюдателя относительно тех явлений и людей, которые здесь бывали, жили и работали.

Рок-опера "Kohtla:Järve"

  • Премьера в субботу, 23 ноября в 18.30 в Кохтла-Ярвеском культурном центре.
  • Опера поставлена под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии.
  • Музыка: Сийм Аймла. Слова: Аапо Ильвес. Либретто и постановка: Неэме Кунингас.
  • В рок-опере заняты проектная музыкальная группа, молодежный оркестр, смешанный хор, солисты и танцоры Кохтла-Ярвеской гимназии. На сцену выйдут также оперные солисты Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Тооман, молодые музыканты Лоора-Элийзе Каарельсон и Кауро Тафищук, а также танцевальная студия "Viis Tähte".
  • Визуальный художник: Кати Ягель-Пааль. Хореограф: Айникки Сеппар.
  • Дополнительная информация: kjg.ee. Билеты: fienta.com.

- Как либреттист и постановщик, какое послание вы хотите передать рок-оперой "Kohtla:Järve"?

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