"Театр ЯРГ" в последний раз покажет спектакль "Колесо - еще не автомобиль"

Создатель, руководитель и режиссер "Театра ЯРГ" Татьяна Кундозерова сказала, что взрослая группа была создана в сентябре прошлого года и уже в январе они вышли с премьерой спектакля "Колесо - еще не автомобиль", который родился как ответ на манифест подростков в спектакле "Шина - еще не колесо".

- Показали его пять раз, свозили на два международных фестиваля - в Таллинн и Ригу, - рассказывает она. - В Риге удостоены звания лауреата. Теперь пришла пора расстаться - покажем его в последний раз и будем готовиться к 20-летию "Театра ЯРГ", праздник состоится 25 января следующего года.

Татьяна добавила, что даже тем, кто уже видел эту работу, будет интересно посмотреть еще раз - на сцену выйдут три новых актера, внесены некоторые изменения: режиссер и актеры внимают советам профессионалов, услышанных на фестивалях. Не стоит забывать и о том, что театр - живое искусство, каждый спектакль, даже если в нем ничего не менять, звучит по-новому - это зависит от настроения актеров, сцены и даже от аудитории в зрительном зале.

"Колесо - еще не автомобиль" - это возможность посмотреть на проблемы отцов и детей со стороны. Можно ли читать переписку подростка? Хорошие отметки - это успешность или залог душевного покоя родителей? Почему нужно стучать в дверь комнаты подростка? На эти и многие другие вопросы, возможно, зрители получат ответ или хотя бы примерят ситуацию на себя.

Режиссер Татьяна Кундозерова использовала в сценарии реальные истории из личных воспоминаний актеров, выступлений психологов Ларисы Сурковой, Елены Пастернак и Михаила Лабковского, артистов стендапа Ивана Абрамова и Алишера Торегали.

Этот спектакль лучше смотреть в тандеме с постановкой "Шина - еще не колесо", где задают вопросы и отвечают на них подростки, об этом напомнит короткий ролик из эпизодов на экране, задаст настроение.

Постановка "Трава, примятая сапогом" по пьесе Аркадия Аверченко, в которой задействовано молодое поколение актеров, кажется режиссеру особенно актуальной в нынешнее время, но пусть зритель сделает свой вывод.