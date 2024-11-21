Известный актер Русского театра Эстонии и киноактер Александр Ивашкевич приглашает на творческую встречу, которая состоится в пятницу, 6 декабря в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры. В этот вечер здесь откроется выставка его фоторабот, а после вернисажа он готов поговорить не только о своем увлечении и театре, но и на любые темы, которые будут интересны гостям. Вход - свободный.
Александр Ивашкевич будет рад общению с кохтлаярвесцами
Александр Ивашкевич, известный своими работами не только на сцене и в кино, но также как исполнитель степ-танца и хореограф, весной будущего года отметит 65-летний юбилей. Уже начал готовиться к этому событию, и часть мероприятий, посвященных важному жизненному событию, пройдет в Кохтла-Ярве, где, по его словам, он всегда встречает доброжелательного и заинтересованного зрителя.
- Очень люблю ваш красивый и уютный центр культуры, - сказал он. - К сожалению, последнее время редко здесь бываю и только со спектаклями. В свой юбилейный год хочется сделать больше - не то чтобы я считал годы и числа, но прежде всего хочу для себя понять, на каком я профессиональном уровне, что еще могу, а главное, что хочу сам. Мы все сейчас живем в сложное время, когда много всего происходит, идеалы уходят, часто непонятно, что впереди... Многие люди теряются, но я для себя решил: если хочется заполнить жизнь хорошими событиями или чуда - создавай сам. Вот и стараюсь.
Творческие встречи в Кохтла-Ярве - давняя задумка Александра Ивашкевича, он подчеркивает, что выполняет данное несколько лет назад кохтлаярвесцам обещание - привезти новую выставку портретов.
- Несмотря на то, что сейчас множество разных проектов, в которых занят, в том числе и за рубежом, постараюсь организовать выставку портретов с говорящим названием "Сегодняшний взгляд из прошлого", - сказал он.
Фотографии Александра Ивашкевича часто сравнивают с картинами. Он говорит, что относится к фотографированию, как к театру, - поиск образов, костюмов, локаций... Его работы доказывают, что кроме внешней красоты у человека есть и внутренняя, которую он пытается разглядеть, запечатлеть и показать. За прошедшие годы его фотографии видели не только жители разных городов Эстонии, но и в Италии, Германии, Венеции, Лондоне, Монако и так далее, в октябре открылась экспозиция в Цюрихе. Многие работы удостоены наград на различных конкурсах.
Собеседник замечает, что так как сейчас проходит несколько выставок в столице и других странах, а в Кохтла-Ярве привезет работы разных лет, то постарался собрать коллекцию из тех, которые тут не показывал. Многие из работ принимали участие в различных выставках в Европе и Азии.
- Жду всех - коллег-фотографов, просто зрителей любого возраста. Готов рассказать о них и поделиться воспоминаниями о своем творческом пути, готов ответить на любые вопросы гостей.
"Концерт по случаю..."
Общение с Александром Ивашкевичем продолжится через неделю, но уже в новой ипостаси. В субботу, 14 декабря в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится концерт, в котором кроме будущего юбиляра примут участие его друзья, не менее известные музыканты Виктор-Кристиан Ланберг (фортепиано), Кристьян Рудановский (скрипка), Айнар Тойт (гитара), Танель Рубен (ударные), Ара Яралян (контрабас) и Олави Ойсманн (саксофон и кларнет).
- Хочется, чтобы эта встреча тоже стала ярким событием, которое запомнится надолго, - мечтает Александр Ивашкевич. - И я уверен, что этот вечер будет именно таким: прекрасные музыканты, живая импровизация, песни и стихи.