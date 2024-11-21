Александр Ивашкевич будет рад общению с кохтлаярвесцами

Александр Ивашкевич, известный своими работами не только на сцене и в кино, но также как исполнитель степ-танца и хореограф, весной будущего года отметит 65-летний юбилей. Уже начал готовиться к этому событию, и часть мероприятий, посвященных важному жизненному событию, пройдет в Кохтла-Ярве, где, по его словам, он всегда встречает доброжелательного и заинтересованного зрителя.

- Очень люблю ваш красивый и уютный центр культуры, - сказал он. - К сожалению, последнее время редко здесь бываю и только со спектаклями. В свой юбилейный год хочется сделать больше - не то чтобы я считал годы и числа, но прежде всего хочу для себя понять, на каком я профессиональном уровне, что еще могу, а главное, что хочу сам. Мы все сейчас живем в сложное время, когда много всего происходит, идеалы уходят, часто непонятно, что впереди... Многие люди теряются, но я для себя решил: если хочется заполнить жизнь хорошими событиями или чуда - создавай сам. Вот и стараюсь.

Творческие встречи в Кохтла-Ярве - давняя задумка Александра Ивашкевича, он подчеркивает, что выполняет данное несколько лет назад кохтлаярвесцам обещание - привезти новую выставку портретов.

- Несмотря на то, что сейчас множество разных проектов, в которых занят, в том числе и за рубежом, постараюсь организовать выставку портретов с говорящим названием "Сегодняшний взгляд из прошлого", - сказал он.