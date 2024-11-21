Строительство Ийзакуского центра услуг начнется в январе

Исторические здания почты и полиции Алутагузеское волостное управление купило весной 2019 года, планируя перестроить их соответственно в волостной дом и дом услуг. В архитектурном бюро "Luhse & Tuhal" эскизный проект был подготовлен уже к концу того же года, вскоре приступили к строительному проекту.