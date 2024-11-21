Алутагузеская волость ищет строителя, который за год с небольшим перестроит бывшие ийзакуские здания почты и полиции под центр услуг.
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Строительство Ийзакуского центра услуг начнется в январе
Исторические здания почты и полиции Алутагузеское волостное управление купило весной 2019 года, планируя перестроить их соответственно в волостной дом и дом услуг. В архитектурном бюро "Luhse & Tuhal" эскизный проект был подготовлен уже к концу того же года, вскоре приступили к строительному проекту.