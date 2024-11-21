Чт, 21.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Строительство Ийзакуского центра услуг начнется в январе

Copy
Старые здания почты и полиции в Ийзаку перестроят под центр услуг в соответствии с разработанным в 2019 году эскизом.
Старые здания почты и полиции в Ийзаку перестроят под центр услуг в соответствии с разработанным в 2019 году эскизом. Фото: Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal

Алутагузеская волость ищет строителя, который за год с небольшим перестроит бывшие ийзакуские здания почты и полиции под центр услуг.

Исторические здания почты и полиции Алутагузеское волостное управление купило весной 2019 года, планируя перестроить их соответственно в волостной дом и дом услуг. В архитектурном бюро "Luhse & Tuhal" эскизный проект был подготовлен уже к концу того же года, вскоре приступили к строительному проекту.

Полученное нынче из фонда справедливого перехода пособие в размере 3,76 миллиона евро позволило пойти с этими планами дальше. По расчетам волости, собственное участие в проекте составит около миллиона евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх