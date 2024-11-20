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В Нарве ночью установили праздничные ели

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Рождественская ель на Ратушной площади Нарвы.
Рождественская ель на Ратушной площади Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На Ратушной и Петровской площадях Нарвы за одну ночь 20 ноября "выросли" рождественские ели.

Городские ели в Нарве всегда раньше ставили днем, но в этот раз большую транспортную операцию провели под покровом темноты.

Обе ели прибыли в приграничный город из Тойлаской волости: одна - из деревни Вайвина, вторая - из Уйкала.

Осталось полторы недели, чтобы как следует принарядить к Рождеству деревья, улицы, дома, жилища: зажжение огней пройдет повсеместно 1 декабря, в первое воскресенье адвента.

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Ключевые слова

Нарва
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