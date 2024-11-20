На Ратушной и Петровской площадях Нарвы за одну ночь 20 ноября "выросли" рождественские ели.
В Нарве ночью установили праздничные ели
Городские ели в Нарве всегда раньше ставили днем, но в этот раз большую транспортную операцию провели под покровом темноты.
Обе ели прибыли в приграничный город из Тойлаской волости: одна - из деревни Вайвина, вторая - из Уйкала.
Осталось полторы недели, чтобы как следует принарядить к Рождеству деревья, улицы, дома, жилища: зажжение огней пройдет повсеместно 1 декабря, в первое воскресенье адвента.