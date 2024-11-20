СПАСАТЕЛИ От рабочего инструмента загорелся гараж

Спасатели потушили возгорание в одном из гаражных боксов к 15.14. Владелец был на месте, и возгорание могло начаться от искр, летевших во время работы с дисковой пилой.

Заслонка, которую забыли открыть, вызвала панику

19 ноября примерно в 11.00 сообщили, что из-под крыши и из окна дома на улице Самбла в городе Кивиыли Люганузеской волости идет серый дым и слышен сигнал дымового датчика. Сообщивший о происшествии сосед убедился, что жилец покинул дом и с ним все в порядке. Звонивший также открыл окна на первом этаже и сам вышел из дома.