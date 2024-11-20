Примерно в три часа дня 18 ноября сообщили о пожаре в гаражах на улице Раху в Нарве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ От рабочего инструмента загорелся гараж
Звонивший заметил вырывавшееся из гаража пламя и черный дым.
Спасатели потушили возгорание в одном из гаражных боксов к 15.14. Владелец был на месте, и возгорание могло начаться от искр, летевших во время работы с дисковой пилой.
При пожаре никто не пострадал.
Заслонка, которую забыли открыть, вызвала панику
19 ноября примерно в 11.00 сообщили, что из-под крыши и из окна дома на улице Самбла в городе Кивиыли Люганузеской волости идет серый дым и слышен сигнал дымового датчика. Сообщивший о происшествии сосед убедился, что жилец покинул дом и с ним все в порядке. Звонивший также открыл окна на первом этаже и сам вышел из дома.
Спасатели установили, что дым из котла шел внутрь дома, так как хозяева забыли открыть расположенную за котлом заслонку. Заслонку открыли и помещение проветрили.