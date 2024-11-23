В День отца у Арво Кеэрме собрались все три его сына со своими семьями. Мотовирус перекинулся уже и на внуков. Будучи руководителем Йыхвиского мотоклуба, Арво, конечно, влиял на местную спортивную жизнь шире, нежели только в кругу своей семьи. А его автомастерская ценится не только местными людьми, но и финнами.

- Вы уже довольно давно на пенсии, но продолжаете работать в своей йыхвиской автомастерской, в которой занимаетесь главным образом заказами финских автоколлекционеров. Вам доверяют старые автомобили ценой в несколько сотен тысяч евро.

- Да, в последний раз в мои руки попал "Jaguar" 1972 года выпуска, в Финляндии таких два, а в Эстонии ни одного. Джеймс Бонд ездил в свое время на таком. На аукционе в Америке один такой продали за полмиллиона.