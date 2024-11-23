Руководитель группы Идаской префектуры по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Ханнес Ялг говорит, что все чаще совершаемые сейчас в Ида-Вирумаа телефонные мошенничества можно разделить на три группы: связанные с так называемыми дорожными происшествиями, связанные с банковскими счетами и инвестиционные. Наиболее распространены сейчас два первых вида.
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Телефонные мошенники постоянно меняют тактику
- Телефонные мошенники действуют в Эстонии уже много лет. Как их методы обмана изменились со временем?