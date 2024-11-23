Телефонные мошенники постоянно меняют тактику

- Активные мошеннические звонки и отправка выуживающих информацию писем происходят у нас по крайней мере с 2017 года или даже раньше. Просто сейчас все это достигло очень интенсивного уровня. Одна из причин в том, что деятельность этих преступников стала очень организованной и профессиональной в понимании преступного мира, именно эти последние обстоятельства и характеризуют изменение этих мошенничеств во времени.