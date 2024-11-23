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Телефонные мошенники постоянно меняют тактику

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Ханнес Ялг.
Ханнес Ялг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководитель группы Идаской префектуры по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Ханнес Ялг говорит, что все чаще совершаемые сейчас в Ида-Вирумаа телефонные мошенничества можно разделить на три группы: связанные с так называемыми дорожными происшествиями, связанные с банковскими счетами и инвестиционные. Наиболее распространены сейчас два первых вида.

- Телефонные мошенники действуют в Эстонии уже много лет. Как их методы обмана изменились со временем?

- Активные мошеннические звонки и отправка выуживающих информацию писем происходят у нас по крайней мере с 2017 года или даже раньше. Просто сейчас все это достигло очень интенсивного уровня. Одна из причин в том, что деятельность этих преступников стала очень организованной и профессиональной в понимании преступного мира, именно эти последние обстоятельства и характеризуют изменение этих мошенничеств во времени.

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