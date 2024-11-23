Мошенники пользуются одиночеством пожилых людей

К работающему водителем такси "Bolt" мужчине недавно поступил заказ отвезти один пакет из Силламяэ в Нарву. Так как оплатить заказ должны были наличными, то Виталий на всякий случай позвонил по телефону заказчика, по которому девушка ответила, что действительно надо привезти пакет из Силламяэ в Нарву по конкретному адресу. Приехав в Силламяэ, таксист выяснил у заказчика, что пакет ему должна передать пожилая женщина в своей квартире. Когда таксист вошел в квартиру, то ему показалось странным, что речи старушки были довольны путаными, однако женщина сообщила, что сама тоже поедет с этим пакетом в Нарву. Довольно долгое время подождав пенсионерку в машине, таксист снова позвонил заказчику, и тогда девушка ответила по телефону, что они аннулируют заказ и сами приедут за пакетом.