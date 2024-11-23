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Мошенники пользуются одиночеством пожилых людей

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Телефонные мошенники - это умелые манипуляторы, умеющие завоевать доверие человека.
Телефонные мошенники - это умелые манипуляторы, умеющие завоевать доверие человека. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Телефонные мошенники, жертвами которых часто становятся именно люди в возрасте, пользуются тем, что многие пожилые люди одиноки и благодарны уже только за то, что с ними кто-то разговаривает.

Именно к такому выводу пришел один нарвский таксист, назовем его Виталием, который чуть не стал поневоле участником мошеннической схемы.

К работающему водителем такси "Bolt" мужчине недавно поступил заказ отвезти один пакет из Силламяэ в Нарву. Так как оплатить заказ должны были наличными, то Виталий на всякий случай позвонил по телефону заказчика, по которому девушка ответила, что действительно надо привезти пакет из Силламяэ в Нарву по конкретному адресу. Приехав в Силламяэ, таксист выяснил у заказчика, что пакет ему должна передать пожилая женщина в своей квартире. Когда таксист вошел в квартиру, то ему показалось странным, что речи старушки были довольны путаными, однако женщина сообщила, что сама тоже поедет с этим пакетом в Нарву. Довольно долгое время подождав пенсионерку в машине, таксист снова позвонил заказчику, и тогда девушка ответила по телефону, что они аннулируют заказ и сами приедут за пакетом.

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