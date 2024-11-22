21 ноября миграционные чиновники Идаской префектуры провели на одном предприятии проверку, чтобы выяснить, на законных ли основаниях работают и находятся там иностранцы.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На предприятии обнаружили незаконно работающего казаха
При проверке предприятия выяснилось, что один гражданин Казахстана работал там без обязательной трудовой регистрации.
За нарушение работнику назначен штраф в размере 200 евро.
Ударил собутыльника режущим предметом
Поздним вечером 21 ноября полицию вызвали в Кохтла-Ярве, где в ходе совместного распития спиртных напитков 21-летний мужчина ударил режущим предметом своего знакомого.
Полиция задержала ударившего в качестве подозреваемого в преступлении. Пострадавший находится в больнице.
Точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
Ударивший супругу отправился в арестантскую камеру
В ночь на 21 ноября в квартире многоэтажного дома в Нарве находившийся в состоянии опьянения 31-летний мужчина ударил свою супругу.
Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.