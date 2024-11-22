СВОДКА ПОЛИЦИИ На предприятии обнаружили незаконно работающего казаха

При проверке предприятия выяснилось, что один гражданин Казахстана работал там без обязательной трудовой регистрации.

За нарушение работнику назначен штраф в размере 200 евро.

Ударил собутыльника режущим предметом

Поздним вечером 21 ноября полицию вызвали в Кохтла-Ярве, где в ходе совместного распития спиртных напитков 21-летний мужчина ударил режущим предметом своего знакомого.

Полиция задержала ударившего в качестве подозреваемого в преступлении. Пострадавший находится в больнице.

Точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Ударивший супругу отправился в арестантскую камеру

В ночь на 21 ноября в квартире многоэтажного дома в Нарве находившийся в состоянии опьянения 31-летний мужчина ударил свою супругу.

Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.