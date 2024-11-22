Полиция расследует конфликт с охранником в нарвском "Lidl"

Около шести часов вечера 14 ноября в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине "Lidl" на Таллиннском шоссе в Нарве возник конфликт между 67-летним охранником и 16-летним подростком.

- По предварительной информации, охранник применил газ в отношении 16-летнего юноши, после чего и подросток применил газ в отношении охранника, - сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд.

Пресс-секретарь "Lidl" Катрин Сеппель сказала, что они не могут прокомментировать этот инцидент, так как полиция завела уголовное дело.