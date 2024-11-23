ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Михаил Стальнухин

Стальнухина не особо волнует то, что думают о нем в остальной Эстонии. Ему важно, чтобы в Нарве активность сохраняли его сторонники, многие из которых уже не первой молодости, но прилежно ходят на выборы. Будучи многоопытным политиком, он знает, какими приемами и в какое время следует активировать своих поборников.

На этот раз он смог также с удовольствием отомстить своей бывшей родной Центристской партии, которая пару лет назад изгнала его из своих рядов, после того как он обругал эстонское правительство фашистами за снятие красных памятников. Часть центристов он отстранил от власти в Нарве, других взял под свое крыло. Недовольство от всего этого маневра он сумел направить, однако, и вовсе на вступившую с ним в коалицию Катри Райк.