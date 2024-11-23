ОПРОС Ждете чего-нибудь хорошего или плохого от смены власти в Нарве?

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Ирина БУЛАЧЕНКОВА, нарвитянка: - Ничего не изменится, ничего нового не будет. Вот как мы жили, что у нас есть - так же и останется.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Владимир БЕЛЯЕВ, безработный: - Даже не знаю, что сказать. Бегу на "биржу", так что жду решения вопросов по безработице, чтобы работы стало больше, заводы строили.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Лидия ГРИГОРЬЕВА, пенсионер: - Голосовать же нам теперь не разрешено, мы - россияне, так что чего тут говорить… Что мы ждем - сложно сказать, Стальнухин ведь отказался руководить.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Ирина ЗАЙЦЕВА, пенсионер: - Не знаю, ничего не жду и не задумывалась даже об этом.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Владимир, нарвитянин: - Хотелось бы ждать хорошего: чтобы безработицы было меньше, это однозначно, с границей что-то наладилось, да и с отоплением. Отопление в Нарве - это вообще больной вопрос!