ОПРОС ⟩ Ждете чего-нибудь хорошего или плохого от смены власти в Нарве?
Ирина БУЛАЧЕНКОВА, нарвитянка:
- Ничего не изменится, ничего нового не будет. Вот как мы жили, что у нас есть - так же и останется.
Владимир БЕЛЯЕВ, безработный:
- Даже не знаю, что сказать. Бегу на "биржу", так что жду решения вопросов по безработице, чтобы работы стало больше, заводы строили.
Лидия ГРИГОРЬЕВА, пенсионер:
- Голосовать же нам теперь не разрешено, мы - россияне, так что чего тут говорить… Что мы ждем - сложно сказать, Стальнухин ведь отказался руководить.
Ирина ЗАЙЦЕВА, пенсионер:
- Не знаю, ничего не жду и не задумывалась даже об этом.
Владимир, нарвитянин:
- Хотелось бы ждать хорошего: чтобы безработицы было меньше, это однозначно, с границей что-то наладилось, да и с отоплением. Отопление в Нарве - это вообще больной вопрос!