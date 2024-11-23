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ОПРОС Ждете чего-нибудь хорошего или плохого от смены власти в Нарве?

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Нарвская ратуша.
Нарвская ратуша. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ирина БУЛАЧЕНКОВА, нарвитянка:

- Ничего не изменится, ничего нового не будет. Вот как мы жили, что у нас есть - так же и останется.

Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Владимир БЕЛЯЕВ, безработный:

- Даже не знаю, что сказать. Бегу на "биржу", так что жду решения вопросов по безработице, чтобы работы стало больше, заводы строили.

Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Лидия ГРИГОРЬЕВА, пенсионер:

- Голосовать же нам теперь не разрешено, мы - россияне, так что чего тут говорить… Что мы ждем - сложно сказать, Стальнухин ведь отказался руководить.

Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ирина ЗАЙЦЕВА, пенсионер:

- Не знаю, ничего не жду и не задумывалась даже об этом.

Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Владимир, нарвитянин:

- Хотелось бы ждать хорошего: чтобы безработицы было меньше, это однозначно, с границей что-то наладилось, да и с отоплением. Отопление в Нарве - это вообще больной вопрос!

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