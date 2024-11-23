Артур Чужас: Идея создания фонда молодежных начинаний - перспективная инициатива

К этому выводу я пришел уже некоторое время назад, когда начал вести проекты, и сейчас, будучи учеником по обмену в США, снова получил этому подтверждение. В отличие от европейских стран, где в случае неудачи царит скорее культура сожаления, здесь, в США, вряд ли будут воспринимать молодых людей всерьез, если они несколько раз подряд не потерпели неудачу. У нас скорее опасаются подобных фиаско, из-за чего потенциал многих людей, в том числе и молодежи, остается нереализованным. Страдает и мотивация начать снова, и молодежь вновь сталкивается с метаморфозой серьезного отношения к себе - и это проблема.

Именно здесь нам много чему можно поучиться у американцев: если потерпишь неудачу, тебя будут хвалить за предпринятую попытку и смелость, взращивая желание начать с нуля. У американской молодежи больше возможностей развить деятельность, а также ответственности и влияния. От них действительно что-то зависит.

Риск неудачи присутствует всегда, однако отношение к неудачам определяет весь дальнейший путь развития. Фонд молодежных начинаний был бы инвестицией в их будущее.

Известно, что инвестиции не дают гарантированной доходности, но все знания, навыки, практики, опыт, знакомства, которые приобретут молодые люди, сформируют новый стартовый капитал для их последующих начинаний, которые они будут воплощать в жизнь уже будучи совершеннолетними людьми, нацеленными на лучшее будущее. Если молодой человек потерпит неудачу, то не откажется от попытки попробовать снова, а поменяет стратегию, зная, что за спиной у него солидный багаж, и новое начало уже будет явно не с нуля. Может, это и могло бы стать главной целью?