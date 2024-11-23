У меня нет сомнений, что многим активным молодым жителям Кохтла-Ярве, интересующимся происходящим в городе, пришлась по вкусу вышедшая в октябре этого года новость о том, что горсобрание стало финансово поддерживать и молодежные проекты. Этим решением городские власти продемонстрировали прежде всего свое серьезное отношение к делам местной молодежи и высокую оценку их знаниям и умениям.
Артур Чужас: Идея создания фонда молодежных начинаний - перспективная инициатива
Серьезное отношение - это именно то, чего на самом деле ожидают многие представители молодежи. К сожалению, это часто остается лишь ожиданием, которое необходимо начать конвертировать в реальность. Несомненно, серьезное отношение - фактор, влияющий на мотивацию, вдохновение и готовность молодежи к сотрудничеству. К тому же, в наше время этот фактор должен уже стать самим собой разумеющимся. Это чувство, что от тебя что-то зависит, - нечто значимое для себя и общества.
В свете развития молодежной работы позитивно то, что при Кохтла-Ярвеском горсобрании функционирует и молодежное собрание, в составе которого в данный момент девять деятельных молодых людей, которые представляют интересы местной молодежи и отстаивают реализацию молодежных начинаний и развитие этой области.
Я думаю, что решение горсобрания начать выделять финансовую поддержку и для молодежных проектов - это первый большой шаг на пути развития молодежной работы на уровне города. Хоть предельная сумма поддержки невелика, ее вполне достаточно, чтобы молодежь смогла попробовать свои силы, перед тем как приступить к масштабным проектам, в которых циркулируют большие суммы. Риски, сопутствующие крупным проектам, не стоит недооценивать, однако если мы говорим о развитии области и выведении молодежных начинаний на передний план, то спустя некоторое время придется существенно расширять инициативу поддержки молодежных проектов.
Одним из способов развития области могло бы быть создание в Кохтла-Ярве фонда молодежных начинаний, финансируемого городом. Эту идею, которую выдвинули члены молодежного собрания, активно участвующие в работе комиссии горсобрания по вопросам образования и культуры, официально обсуждали на недавнем собрании комиссии.
Полагаю, что к настоящему моменту уже пройдено два важных предварительных этапа для создания фонда: сформировано устойчивое представительство молодежного собрания и начато выделение финансовой поддержки небольших проектов. Придерживаюсь мнения, что деятельность фонда молодежных начинаний должна, как и деятельность молодежного собрания, основываться на ценностях. Наша первичная ценность - открытость: прозрачность дел, публичная коммуникация и готовность к сотрудничеству.
Одной из ключевых целей фонда молодежных начинаний является вовлечение местных предпринимателей. В отличие от поддержки единичных проектов, управление фондом - это объемная работа, требующая дополнительного финансирования. У предпринимателей, которых можно было бы вовлечь в дела фонда, должен быть неподдельный интерес вносить свой вклад в развитие Кохтла-Ярве. Создание фонда - это дело, направленное на развитие, что, в свою очередь, предполагает формирование новых рабочих мест, тогда и интерес предпринимателей будет выше.
Важно, чтобы фонд молодежных начинаний был нацелен на инновации, чтобы у местной молодежи было больше перспектив вести проекты не только на уровне города, но и страны. Следует уделить большое внимание обучению молодежи. Инновации подразумевают непрерывное получение новых знаний, навыков и практик. Открытость предполагает и выход на международный уровень, а именно: общение и обмен опытом с молодежью из других стран.
"Риск неудачи присутствует всегда, однако отношение к неудачам определяет весь дальнейший путь развития".
председатель молодежного совета Кохтла-Ярве (2023-2024)
Считаю уместным упомянуть, что фонду было бы необходимо учитывать и экспериментальную составляющую, чтобы дать молодежи возможность совершать и исправлять ошибки, которые являются естественным - если не основным - компонентом в процессе любого обучения и ведения проектной деятельности.
К этому выводу я пришел уже некоторое время назад, когда начал вести проекты, и сейчас, будучи учеником по обмену в США, снова получил этому подтверждение. В отличие от европейских стран, где в случае неудачи царит скорее культура сожаления, здесь, в США, вряд ли будут воспринимать молодых людей всерьез, если они несколько раз подряд не потерпели неудачу. У нас скорее опасаются подобных фиаско, из-за чего потенциал многих людей, в том числе и молодежи, остается нереализованным. Страдает и мотивация начать снова, и молодежь вновь сталкивается с метаморфозой серьезного отношения к себе - и это проблема.
Именно здесь нам много чему можно поучиться у американцев: если потерпишь неудачу, тебя будут хвалить за предпринятую попытку и смелость, взращивая желание начать с нуля. У американской молодежи больше возможностей развить деятельность, а также ответственности и влияния. От них действительно что-то зависит.
Риск неудачи присутствует всегда, однако отношение к неудачам определяет весь дальнейший путь развития. Фонд молодежных начинаний был бы инвестицией в их будущее.
Известно, что инвестиции не дают гарантированной доходности, но все знания, навыки, практики, опыт, знакомства, которые приобретут молодые люди, сформируют новый стартовый капитал для их последующих начинаний, которые они будут воплощать в жизнь уже будучи совершеннолетними людьми, нацеленными на лучшее будущее. Если молодой человек потерпит неудачу, то не откажется от попытки попробовать снова, а поменяет стратегию, зная, что за спиной у него солидный багаж, и новое начало уже будет явно не с нуля. Может, это и могло бы стать главной целью?