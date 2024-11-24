Оборот стартапов в Ида-Вирумаа превысил 4 миллиона

Согласно данным Коммерческого регистра, в северо-восточном регионе Эстонии работают 26 стартапов. Лидером по обороту стал стартап "DGTal Solutions", который перенес свою деятельность из Харьюмаа в Ида-Вирумаа. За первые три квартала оборот компании составил рекордные 1,8 млн евро. Второе место занял "ROMTRIP" с показателем в 640 тысяч евро, а замыкает тройку лидеров "PROSW Analytics" с оборотом 580 тысяч.

Местные стартапы также значительно увеличили объем уплаченых налогов на рабочую силу, переведя государству около 400 тысяч евро - более чем вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшим работодателем среди стартапов региона стал "Efenco", где работают 11 человек. Эта компания заплатила около 200 тысяч евро налогов.

Руководитель регионального развития "Startup Estonia" Элина Дубова отметила, что стартап-экосистема Ида-Вирумаа еще только набирает обороты, но имеет большой потенциал.

- Традиционно стартап-сектор Эстонии сосредоточен вокруг Таллинна и Тарту, однако экосистема Ида-Вирумаа демонстрирует стабильный рост. Переезд успешных стартапов, таких как "DGTal Solutions", показывает позитивный пример и служит стимулом для дальнейшего развития местной экосистемы, - отметила Дубова.

Она добавила, что результаты недавнего опроса показывают, что осведомленность жителей региона о стартапах растет, увеличивается и желание начать собственный стартап или работать в такой компании. "Однако многие местные жители всё ещё проявляют осторожность, отдавая предпочтение более традиционным карьерным возможностям", - заметила Дубова.

Она также напомнила, что до конца ноября в Ида-Вирумаа проходит программа экспертного консультирования, инициированная "Startup Estonia". Программа ориентирована на начинающие стартапы и людей, ищущих свою бизнес-идею. В ее рамках эксперты из разных областей предлагают бесплатные консультации. Чтобы записаться, достаточно обратиться в центр развития Ида-Вирумаа или напрямую к выбранному эксперту. Более подробная информация о программе и её участниках доступна на сайте "Startup Estonia".

"Startup Estonia" - это государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и международным историям успеха.

Программу "Startup Estonia" осуществляет Фонд предпринимательства и инноваций. Она финансируется из средств Европейского Союза.