Проведенное Департаментом статистики широкомасштабное исследование взаимоотношений выявило, что с сексуальным домогательством в рабочей среде сталкивались 33% женщин и 17% мужчин.
СТАТИСТИКА ⟩ Многие женщины и мужчины сталкивались на работе с сексуальным домогательством
- Исследование "Безопасные отношения в семье, на работе и вне дома" дает представление о том, как жители Эстонии оценивают свои отношения дома, на работе и в остальных местах. Полученная в ходе исследования информация позволяет оценить благополучие и безопасность взаимоотношений людей, а также дает возможность государству оказывать наилучшую помощь жителям Эстонии. Кроме того, результаты исследования позволяют понять, насколько эстонское общество продвинулось в развитии прав человека и социальной политики, а также увидеть позицию Эстонии в сравнении с другими государствами.
- Исследование проводится на основе надежной и сопоставимой методики во всех странах Европейского союза. Основными представителями общественного интереса к исследованию взаимоотношений в Эстонии являются Министерство юстиции и Министерство социальных дел.
Руководитель проекта Департамента статистики Яна Брунс пояснила, что сексуальное домогательство представляет собой нежелательное поведение с сексуальным подтекстом, которое оскорбляет, унижает или пугает человека. "В ходе исследования взаимоотношений мы просили людей подумать о том, сталкивались ли они с подобным поведением в течение всей свой рабочей жизни - как на нынешнем рабочем месте, так и не прежних", - рассказала Брунс.
Данные исследования основаны на том, как люди сами относятся к тому, что является "нежелательное поведением". Что может казаться нежелательным поведением с сексуальным подтекстом для одного, для другого человека - норма.
11% женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, получали нежелательные предложения сексуального характера
В течение жизни из числа работающих женщин с сексуальным домогательством сталкивались 33%, или треть. Наиболее часто сексуальное домогательство в адрес женщин на работе выражалось в непристойных или похотливых взглядах (18%) и вульгарных шутках или оскорбительных высказываниях относительно тела или личной жизни (16%). Нежелательный физический контакт, например, принудительная близость, прикосновения к частям тела, поцелуи или объятия против воли, испытывали 14% женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством. Нежелательные попытки сближения посредством социальных сетей испытывали 13%. "Более десятой части, или 11% женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, также получали в рабочей среде нежелательные предложения сексуального характера", - отметила Брунс.
Результаты исследования высветили четкую тенденцию: чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством. Среди респондентов в возрасте 18-29 лет доля женщин, сталкивавшихся в течение жизни с сексуальным домогательством, составляет 53%, а в возрастной категории 65-74 года - 17%.
Яна Брунс пояснила, что причина столь заметных различий может быть в том, что респонденты старшего возраста могли забыть о случаях сексуального домогательства, поскольку прошло очень много времени. С другой стороны, заметные различия, по ее оценке, могут быть связаны с различием в социальных нормах, действовавших в Эстонии 30 лет назад и действующих сегодня. "Возможно, что к нежелательному поведению с сексуальным подтекстом в прежние времена относились более терпимо, а респондентам старшего возраста не приходит в голову называть подобное поведение сексуальным домогательством", - объяснила Брунс. Кроме того, по ее словам, вероятно, молодые люди осмеливаются активнее обсуждать такие темы, которые прежние поколения могли воспринимать табуированными.
Больше всего с сексуальным домогательством сталкивались женщины с высшим образованием (39% от всех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством). Среди женщин со средним образованием доля тех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством, составляет 31%, а среди женщин с основным образованием - 29%.
Что качается сексуального домогательства, имевшего место в рабочей среде, в трети случаев (33%) женщины подвергались сексуальному домогательству со стороны коллег мужского пола. Доля женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством со стороны клиентов, пациентов, учеников или пассажиров мужского пола, составляет 31%, и доля женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством со стороны начальника или руководителя мужского пола - 16%. О прочих лицах, занимающихся сексуальным домогательством, женщины упоминали реже, менее чем в 10% случаев.
Полицию о сексуальном домогательстве на работе уведомляет только 1% женщин, ставших жертвами
Лишь десятая часть женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, рассказывает об этом кому-либо. Преимущественно женщины рассказывают о подобных происшествиях друзьям, членам семьи и родственникам (8%) или коллегам (7%).
Полицию и прочие официальные учреждения о случаях сексуального домогательства уведомляет менее 1% женщин, сталкивавшихся с ним на работе.
Результаты исследования привлекли внимание к тому факту, что женщины, сталкивавшиеся на работе с сексуальным домогательством, считают его более распространенным, чем те, кто на работе с сексуальным домогательством не сталкивался. 67% женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, считают его абсолютно нетипичным для своей работы и 19% - довольно нетипичным. Из тех женщин, кто на работе с сексуальным домогательством не сталкивался, абсолютно нетипичным для своей работы его считают 90%, а 4% - довольно нетипичным.
17% мужчин сталкивались на работе с сексуальным домогательством
Среди мужчин, которые работали в течение жизни, 17% сталкивались на работе с сексуальным домогательством. Наиболее часто на работе сталкивавшиеся с сексуальным домогательством мужчины становились объектами пошлых шуток или оскорбительных высказываний относительно тела или личной жизни (9%). Сексуальное домогательство в отношении мужчин также может выражаться в непристойных или похотливых взглядах (6%). С прочими рассматриваемыми исследованием нежелательными поступками с сексуальным подтекстом сталкивались менее 5% мужчин, столкнувшихся с сексуальным домогательством на работе.
Относительно возраста мужчин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, можно заметить четкую тенденцию - чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством. Среди респондентов в возрасте 18-29 лет доля мужчин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, составляет 21%, в возрастной категории 65-74 года - 10%.
В зависимости от уровня образования особых отличий в случае мужчин не отмечается. С сексуальным домогательством на работе сталкивались 20% мужчин с высшим образованием, 16% мужчин со средним образованием и 17% мужчин с основным образованием.
На работе мужчины наиболее часто сталкиваются с сексуальным домогательством именно со стороны коллег мужского пола (31% мужчин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством). Кроме того, мужчины сталкиваются с сексуальным домогательством со стороны коллег женского пола (27%) и клиентов, пациентов, учеников или пассажиров мужского пола (10%). 8% мужчин, сталкивавшихся ссексуальным домогательством, становились объектом домогательства со стороны начальника мужского пола, и 6% - со стороны начальника женского пола.
"В контексте этого исследования мы не можем сравнивать показатели мужчин и женщин, но мы видим, что мужчины рассказывают о случаях сексуального домогательства еще менее активно, чем женщины. Лишь 7% мужчин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, рассказывают кому-либо об этом", - отметила Яна Брунс. Преимущественно мужчины рассказывают о подобных происшествиях друзьям, членам семьи и родственникам (6%). "Полицию и прочие официальные учреждения мужчины о случаях сексуального домогательства на работе не уведомляют вовсе", - сообщила Брунс.
В Департаменте статистики подчеркнули в контексте этого исследования, что данные относительно мужчин и женщин следует рассматривать отдельно, поскольку механизмы возникновения насилия у разных полов отличаются, а, кроме того, сама методика исследования не позволяет сопоставлять мужчин и женщин.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
- Если вы чувствуете опасность или если вашей жизни или жизни ваших детей реально угрожает опасность, незамедлительно позвоните в полицию по номеру экстренной помощи 112.
- Если вы нуждаетесь в совете и поддержке, позвоните на круглосуточную линию кризисной помощи жертвам 116 006.
- Если у вас нет возможности позвонить или вы не хотите говорить о своей проблеме по телефону, помощь также можно найти на сайте помощи жертвам www.palunabi.ee.