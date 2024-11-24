СТАТИСТИКА Многие женщины и мужчины сталкивались на работе с сексуальным домогательством

Больше всего с сексуальным домогательством сталкивались женщины с высшим образованием (39% от всех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством). Среди женщин со средним образованием доля тех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством, составляет 31%, а среди женщин с основным образованием - 29%.

Что качается сексуального домогательства, имевшего место в рабочей среде, в трети случаев (33%) женщины подвергались сексуальному домогательству со стороны коллег мужского пола. Доля женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством со стороны клиентов, пациентов, учеников или пассажиров мужского пола, составляет 31%, и доля женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством со стороны начальника или руководителя мужского пола - 16%. О прочих лицах, занимающихся сексуальным домогательством, женщины упоминали реже, менее чем в 10% случаев.

Полицию о сексуальном домогательстве на работе уведомляет только 1% женщин​, ставших жертвами

Лишь десятая часть женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, рассказывает об этом кому-либо. Преимущественно женщины рассказывают о подобных происшествиях друзьям, членам семьи и родственникам (8%) или коллегам (7%).

Полицию и прочие официальные учреждения о случаях сексуального домогательства уведомляет менее 1% женщин, сталкивавшихся с ним на работе.