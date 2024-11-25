В Нарве троих узбеков и парагвайца отправили обратно в Россию

На пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не были допущены шесть граждан Украины, четыре - Узбекистана, два - Грузии, по одному - России и Парагвая, сообщила в понедельник Идаская префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.