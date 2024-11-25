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В Нарве троих узбеков и парагвайца отправили обратно в Россию

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Пограничный переход в Нарве.
Пограничный переход в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

За минувшие выходные эстонские пограничники развернули на КПП в Нарве 14 иностранцев, посчитав, что у них не было законных оснований для пересечения эстонской границы.

На пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не были допущены шесть граждан Украины, четыре - Узбекистана, два - Грузии, по одному - России и Парагвая, сообщила в понедельник Идаская префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

Все иностранцы получили запрет на пересечение границы и вернулись в Россию.

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Ключевые слова

Нарва
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