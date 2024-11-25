Причудские староверы добились внесения своей традиции пить чай из самовара в список духовного культурного наследия Эстонии.
Традицию причудских староверов пить чай из самовара внесли в список духовного наследия
Включение традиции в список духовного наследия отметили в минувшую субботу приготовлением чая в самоварах на углях с шишками, пишет rus.err.
"Когда на Чудское озеро приезжают гости, то они замечают, что у нас чай пьют иначе. Время, конечно, диктует свои новшества, и в домах чай из самовара на углях пьют редко, чаще используются электрические самовары, но на мероприятиях мы стараемся угощать гостей чаем из угольного самовара", – сообщила "Актуальной камере" директор Раяского центра досуга Валентина Языкова.
Традиция причудцев пить чай из самовара насчитывает почти два столетия.