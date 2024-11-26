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Оштрафованный в Нарве перуанец пожаловался на государство в суд

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Очередь на Нарвском пограничном пункте.
Очередь на Нарвском пограничном пункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Гражданин Перу, который за нарушение визового режима был оштрафован в Нарве, обжаловал свое наказание, однако безрезультатно.

Перуанец Хуан (45) въехал из России через Нарву в шенгенское визовое пространство 26 апреля нынешнего года и должен был покинуть Шенгенскую зону не позднее 20 июля. Выехать он решил тоже через Нарвский пограничный пункт, но когда он прибыл туда, срок его пребывания в Шенгенской зоне был превышен уже на четыре дня. Эстонские пограничники выписали Хуану штраф в размере 600 евро, сделали предписание покинуть страну и установили для него запрет на въезд на три года.

Хуан с таким наказанием не согласился и обратился в суд. В жалобе он просил отменить выписанный ему штраф или смягчить назначенное наказание. Перуанец утверждал, что по личным причинам не успел вовремя прибыть из Берлина на эстонский пограничный пункт, чтобы покинуть Шенгенскую зону. У него не было достаточно денег, чтобы купить авиабилет, а когда он прибыл на эстонскую границу, то пограничный пункт был закрыт. Он просил суд отменить или смягчить наказание.

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