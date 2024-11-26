Оштрафованный в Нарве перуанец пожаловался на государство в суд

Перуанец Хуан (45) въехал из России через Нарву в шенгенское визовое пространство 26 апреля нынешнего года и должен был покинуть Шенгенскую зону не позднее 20 июля. Выехать он решил тоже через Нарвский пограничный пункт, но когда он прибыл туда, срок его пребывания в Шенгенской зоне был превышен уже на четыре дня. Эстонские пограничники выписали Хуану штраф в размере 600 евро, сделали предписание покинуть страну и установили для него запрет на въезд на три года.