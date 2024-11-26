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Представивший ложные данные гражданин России едва избежал наказания

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Имея паспорт гражданина России, в Эстонии нельзя законно ходатайствовать о паспорте иностранца.
Имея паспорт гражданина России, в Эстонии нельзя законно ходатайствовать о паспорте иностранца. Фото: Liis Treimann

Суд прекратил уголовное производство в отношении гражданина России, которому было предъявлено обвинение в предъявлении ложных данных, однако следствие затянулось настолько, что срок давности данного дела вышел.

Проживающий в Нарве гражданин России летом 2019 года подал в Департамент полиции и погранохраны ходатайство о получении паспорта иностранца и карточки вида на жительство. В ходатайстве он утверждал, что у него нет паспорта и гражданства какого-либо другого государства. Однако к этому моменту он уже девять лет являлся гражданином России, имея внутренний и зарубежный паспорт данного государства.

Полиция начала по данному делу уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за представление официальному учреждению ложных данных для получения официального документа или иного блага или дохода. Закон предусматривает за это наказание в виде либо штрафа, либо лишения свободы на срок до года.

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