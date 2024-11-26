Представивший ложные данные гражданин России едва избежал наказания

Проживающий в Нарве гражданин России летом 2019 года подал в Департамент полиции и погранохраны ходатайство о получении паспорта иностранца и карточки вида на жительство. В ходатайстве он утверждал, что у него нет паспорта и гражданства какого-либо другого государства. Однако к этому моменту он уже девять лет являлся гражданином России, имея внутренний и зарубежный паспорт данного государства.