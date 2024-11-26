ОДИН ВОПРОС Почему правительство хочет прекратить в Эстонии производство сланцевого масла?

- В проекте Закона об устойчивой к климатическим изменениям экономике говорится о возможности использования сланца в качестве сырья в будущем также в тонкой химии. Это означает, что предприятия, например, "Eesti Energia", "VKG", любое другое хорошее промышленное предприятие, могут, к примеру, совместно с техническим университетом найти способ его использования.

Предпосылкой для его использования должно быть снижение выбросов, потому что, если мы посмотрим на картину нашей промышленности, такое производство сланцевого масла с очень высоким уровнем выбросов, если это будет продолжаться в такой форме, в таком объеме и с такой технологией после 2035 года и далее, по сути, закроет окно для развития всех других отраслей.