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Строгие требования по окружающей среде ставят под угрозу 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа

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Расположенному в Аувере заводу масел "Enefit 140" грозит закрытие, поскольку, по сообщению Департамента окружающей среды, его выбросы не соответствуют нормам.
Расположенному в Аувере заводу масел "Enefit 140" грозит закрытие, поскольку, по сообщению Департамента окружающей среды, его выбросы не соответствуют нормам. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Около сорока лет действовавшему вблизи Нарвы в Аувере заводу масел "Enefit 140" из-за превышения предельных норм выбросов грозит закрытие, которое привело бы к исчезновению примерно 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Опубликованные на прошлой неделе данные спецконтроля Министерства финансов, касающегося "Eesti Energia", показали среди прочего, что объемы выбросов построенного в восьмидесятые годы прошлого века завода масел "Enefit 140" время от времени превышают предельные нормативы, установленные в Эстонии и указанные в выданном предприятию комплексном разрешении.

Непосредственная угроза закрытия завода

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