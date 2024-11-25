Строгие требования по окружающей среде ставят под угрозу 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа

Опубликованные на прошлой неделе данные спецконтроля Министерства финансов, касающегося "Eesti Energia", показали среди прочего, что объемы выбросов построенного в восьмидесятые годы прошлого века завода масел "Enefit 140" время от времени превышают предельные нормативы, установленные в Эстонии и указанные в выданном предприятию комплексном разрешении.