После проведенного на "Eesti Energia" спецконтроля до сведения общественности на прошлой неделе дошла также проблема выбросов завода масел "Enefit 140", что является еще одним примером того, как бюрократическая машина пытается исключить из игры функционирующее производство еще до того, как новые игроки, то есть экономика будущего, успели хотя бы приступить к тренировкам.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Во сколько обойдется бюрократическое убийство завода масел?
Руководители "Eesti Energia" утверждают, что уже много лет занимаются уменьшением выбросов, однако поставленных целей достичь еще не удалось и не ясно, возможно ли вообще с этим оборудованием выйти на установленные нормы. Признанный профессор технического университета Алар Конист отмечает, что действующие в Эстонии нормы более строгие, чем в остальной Европе.
Министр климата Йоко Алендер и руководитель Департамента окружающей среды Райнер Вакра не дают себя поколебать и утверждают, что никаких снижений норм ждать не стоит. Если увязать эти сигналы между собой, то несложно сделать вывод, что дни этого завода масел, с которым в Ида-Вирумаа связано около 500 рабочих мест с зарплатой выше средней, скоро могут быть сочтены.
В случае подобных рождающихся в столице решений нужно снова спросить, осознают ли принимающие их, каково их влияние на местную жизнь в социально-экономическом смысле? Пытались ли это вообще анализировать? Пытались ли подсчитать, насколько велик будет экономический ущерб для государства, местных самоуправлений и семей связанных с заводом людей? Если пытались, то это должно находиться на видном месте на домашней странице Министерства климата и Департамента окружающей среды. Однако не находится…