ПЕРЕДОВИЦА Во сколько обойдется бюрократическое убийство завода масел?

Руководители "Eesti Energia" утверждают, что уже много лет занимаются уменьшением выбросов, однако поставленных целей достичь еще не удалось и не ясно, возможно ли вообще с этим оборудованием выйти на установленные нормы. Признанный профессор технического университета Алар Конист отмечает, что действующие в Эстонии нормы более строгие, чем в остальной Европе.

Министр климата Йоко Алендер и руководитель Департамента окружающей среды Райнер Вакра не дают себя поколебать и утверждают, что никаких снижений норм ждать не стоит. Если увязать эти сигналы между собой, то несложно сделать вывод, что дни этого завода масел, с которым в Ида-Вирумаа связано около 500 рабочих мест с зарплатой выше средней, скоро могут быть сочтены.

В случае подобных рождающихся в столице решений нужно снова спросить, осознают ли принимающие их, каково их влияние на местную жизнь в социально-экономическом смысле? Пытались ли это вообще анализировать? Пытались ли подсчитать, насколько велик будет экономический ущерб для государства, местных самоуправлений и семей связанных с заводом людей? Если пытались, то это должно находиться на видном месте на домашней странице Министерства климата и Департамента окружающей среды. Однако не находится…