На озелененных территориях города Нарва осенняя уборка листвы началась по-новому, в стиле XXI века – теперь вместо множества рабочих с граблями работу выполняют современные машины. Изменение позволяет проводить уборку опавших листьев быстрее, эффективнее и экологичнее.
Вместо людей с граблями листья в Нарве теперь убирают машины
Начиная с июня за озелененные территории и парки Нарвы отвечает Stell Eesti AS – ведущий в Эстонии поставщик услуг по обслуживанию недвижимости и управлению недвижимостью. Компания обслуживает территорию общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров, состоящую более чем из 600 земельных участков. Поддержание в должном состоянии настолько большой территории является непростым вызовом и требует применения современных технологий и более эффективных решений.
Инновация в парках Нарвы
Компания Stell инвестировала свыше 150 000 евро в новое оборудование для ухода за газонами и уборки листьев, в том числе приобрела машины Wiedenmann Super 500, которые осенью применяются для уборки опавшей листвы. Аналогичные машины компания уже на протяжении пяти лет с успехом использует для уборки листьев в Тарту, где полученный в результате экономический эффект и влияние на окружающую среду всесторонне соответствуют ожиданиям. Для обслуживания озелененных территорий Нарвы в полном объеме различной техники и машин приобретено на сумму свыше 400 000 евро. Эта инвестиция позволит внедрить на озелененных территориях города современные решения, которые в разы эффективнее ручной уборки листьев.
Если раньше на уборке листьев в Нарве работало около 50 сезонных рабочих, которые преимущественно убирали листья вручную, то теперь две машины Wiedenmann Super 500 могут выполнить работу пары десятков человек, притом заметно быстрее. Wiedenmann Super 500 представляет собой универсальную машину по уходу за газонами. Помимо сбора листвы они также могут стричь газон и даже собирать мокрые листья с пешеходных дорожек. Кроме того, устройства можно использовать для разравнивания пешеходных дорожек.
Разработанные немецкой компанией Wiedenmann машины Super 500 работают во многих парках крупных городов и широко используются для обслуживания полей для гольфа и площадок для различных игр, где особенно важно высокое качество стрижки газона и уборки листьев. Каждая машина Wiedenmann Super 500 может заменить 10–12 рабочих с граблями, обеспечивая быстрый и качественный результат. Большим преимуществом устройства является то, что оно измельчает собранные листья, плотно спрессовывая их, благодаря чему объем вывозимой листвы в четыре раза меньше, чем при уборке листьев вручную. Благодаря этому вывозящий листву автомобиль курсирует меньше, топливо используется более экономно, а выбросы CO₂ производятся в меньшем объеме.
Измельченные листья компостируются, что является экологичным и устойчивым решением для окружающей среды. В нынешнем сезоне из парков и с озелененных территорий города уже собрано и направлено на компостирование около 300 тонн листьев. В труднодоступных местах, где машины использовать невозможно, листья направляют к машинам при помощи воздуходувок либо собирают при помощи садовых пылесосов, что позволяет обеспечить повсеместную чистоту озелененных территорий.
Вместо прежних бригад сезонных рабочих в Нарве теперь работает около 30 постоянных специалистов по обслуживанию, прошедших обучение по работе с новыми устройствами. Летом они занимаются стрижкой газонов, осенью собирают листья, а зимой убирают снег вручную и с использованием тракторов. Возраст используемой Stell техники преимущественно составляет менее 5 лет.
Цель Stell – предлагать в Нарве качественную и экологичную услугу обслуживания, которая соответствует современным стандартам. Инвестиции компании в обслуживание озелененных территорий Нарвы помогают делать город более красивым, чистым и еще более привлекательным для жителей. Новые машины символизируют собой шаг вперед, предлагая жителям и гостям города Нарва чистые аккуратные парки, где основной упор сделан на эффективности и экологичности.