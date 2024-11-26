Вместо людей с граблями листья в Нарве теперь убирают машины

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Разработанные немецкой компанией Wiedenmann машины Super 500 работают во многих парках крупных городов и широко используются для обслуживания полей для гольфа и площадок для различных игр, где особенно важно высокое качество стрижки газона и уборки листьев. Каждая машина Wiedenmann Super 500 может заменить 10–12 рабочих с граблями, обеспечивая быстрый и качественный результат. Большим преимуществом устройства является то, что оно измельчает собранные листья, плотно спрессовывая их, благодаря чему объем вывозимой листвы в четыре раза меньше, чем при уборке листьев вручную. Благодаря этому вывозящий листву автомобиль курсирует меньше, топливо используется более экономно, а выбросы CO₂ производятся в меньшем объеме.

Измельченные листья компостируются, что является экологичным и устойчивым решением для окружающей среды. В нынешнем сезоне из парков и с озелененных территорий города уже собрано и направлено на компостирование около 300 тонн листьев. В труднодоступных местах, где машины использовать невозможно, листья направляют к машинам при помощи воздуходувок либо собирают при помощи садовых пылесосов, что позволяет обеспечить повсеместную чистоту озелененных территорий.

Вместо прежних бригад сезонных рабочих в Нарве теперь работает около 30 постоянных специалистов по обслуживанию, прошедших обучение по работе с новыми устройствами. Летом они занимаются стрижкой газонов, осенью собирают листья, а зимой убирают снег вручную и с использованием тракторов. Возраст используемой Stell техники преимущественно составляет менее 5 лет.

Цель Stell – предлагать в Нарве качественную и экологичную услугу обслуживания, которая соответствует современным стандартам. Инвестиции компании в обслуживание озелененных территорий Нарвы помогают делать город более красивым, чистым и еще более привлекательным для жителей. Новые машины символизируют собой шаг вперед, предлагая жителям и гостям города Нарва чистые аккуратные парки, где основной упор сделан на эффективности и экологичности.