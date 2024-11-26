В соответствии с изменениями в Законе о дорожном страховании, которые вступают в силу 1 декабря, Эстонский Фонд дорожного страхования (LKF), страховщики, а также посредники – агенты и маклеры – будут более активно отправлять уведомления, чтобы люди не забывали платить страховые взносы.
Владельцы транспортных средств ежедневно получают 1000 напоминаний о дорожном страховании
Член правления LKF Лаури Потсепп отметил, что каждый может оказаться в ситуации, когда забывает продлить договор дорожного страхования. «В таком случае водителю грозит штраф, а при причинении ущерба страховщик сначала возместит его пострадавшему, но затем взыщет эту сумму с владельца транспортного средства. Чтобы избежать этих негативных последствий, у LKF и страховщиков появится обязанность более активно напоминать о необходимости заключения договора и о последствиях его отсутствия», – отметил Потсепп.
LKF начал отправлять новые напоминания с 19 ноября. Ежедневно отправляется около 1000 напоминаний. В напоминаниях также есть ссылка на веб-калькулятор для сравнения цен на дорожное страхование www.lkf.ee/kalkulaator, за функционирование которого отвечает LKF. 20% получателей напоминаний пользуются калькулятором. Еще больше людей благодаря напоминаниям избегают вождения без страховки.
По словам Потсеппа, электронное письмо отправляется за несколько дней до окончания договора и только в том случае, если договор еще не был продлен. «Люди получают напоминание на официальный адрес электронной почты, привязанный к их личному коду (isikukood@eesti.ee), а предприятия – на адрес электронной почты, зарегистрированный в коммерческом регистре. Поэтому стоит убедиться, что ваш официальный электронный адрес перенаправлен на тот, который вы регулярно проверяете», – сказал Потсепп.
«Вторичное уведомление LKF отправляет после истечения срока действия договора, если он не был продлен. Рекомендую оформить договор дорожного страхования с автоматическим продлением или обновить его за несколько дней до окончания действующего страхового периода», – сказал Потсепп.
По словам Тимо Семенова, руководителя сферы страхования транспортных средств Balcia kindlustus, страховщик будет отправлять клиентам новое предложение по страховке при продлении договора обязательного страхования. «Если клиент не обновил договор в разумные сроки до его окончания, с декабря страховщик отправит отдельное напоминание с разъяснением последствий непродленного договора. В предложении на следующий период автоматически продлевающегося страхового договора страховщик обязан указать размер страхового взноса за предыдущий период. Так клиенту будет удобнее сравнить новое предложение с предыдущим», – сказал Тимо Семенов.
У транспортного средства и его прицепа, зарегистрированных в регистре дорожного движения, должно быть действующее дорожное страхование на протяжении всего времени эксплуатации. Даже если транспортное средство припарковано на длительный срок в парковочном помещении, оно должно иметь действующую страховку, так как в случае возгорания или другого происшествия ущерб покрывает именно дорожное страхование. Только если транспортное средство не используется в движении и хранится так, чтобы не могло причинить ущерб другим, оно может оставаться без страховки в течение 12 месяцев после окончания договора.