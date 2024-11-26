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Пожар на электростанции ограничился испугом

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Аувереская электростанция.
Аувереская электростанция. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В понедельник утром сообщили о пожаре на Нарвской электростанции, но, как оказалось, ничего опасного не произошло.

26 ноября в 8.06 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Аувере города Нарва-Йыэсуу на производственной территории.

Спасательная команда электростанции проверила территорию, обнаружила место, откуда шёл дым, но опасности возгорания не было.  

Спасатели проверили территорию с помощью термокамеры и также больше опасности не обнаружили.

Представители предприятия остались на месте для наблюдения.

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