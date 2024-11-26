В понедельник утром сообщили о пожаре на Нарвской электростанции, но, как оказалось, ничего опасного не произошло.
Пожар на электростанции ограничился испугом
26 ноября в 8.06 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Аувере города Нарва-Йыэсуу на производственной территории.
Спасательная команда электростанции проверила территорию, обнаружила место, откуда шёл дым, но опасности возгорания не было.
Спасатели проверили территорию с помощью термокамеры и также больше опасности не обнаружили.
Представители предприятия остались на месте для наблюдения.