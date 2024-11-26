25 ноября в 23.44 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ромоти в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит дом. Все шестеро человек успели покинуть горевшее здание. По словам звонившего, пламя хватило половину дома.
В Ахтме горел жилой дом, люди спаслись
К прибытию спасателей деревянное здание было охвачено огнем и обвалилась крыша. Спасатели приступили к тушению и защите подсобного здания от огня. К двум часам ночи возгорание удалось локализовать, а справились с пожаром после четырех часов утра.
При пожаре никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.
Тушили пожар профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе.
26 ноября в 9.40 спасатели выезжали на место происшествия для последующего тушения.