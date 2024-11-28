Юлле Лихтфельдт: "Каждый чувствует, что его правда важнее всего"

- О чем эта история?

- У эстонцев есть поговорка, что такое случается даже в самых утонченных семьях. Действие происходит в южных штатах США, но его вполне можно перенести в Эстонию. В доме своего детства долго бывшие в разлуке братья и сестры собираются вместе, чтобы разделить наследство недавно умершего отца. Сразу разгораются ссоры, ни один скелет в шкафу не остается. И каждому кажется, что именно его правда - самая важная.

- Полушутя: напоминает некий сюжет из "Очевидца".

- Все же подчеркну, что это не только история наследования имущества. Наследием здесь является все, что попадает в лоно прошлого: испорченные отношения, проблемы между родителями и детьми, разное понимание того, кто перед кем в чем виноват. Долги в прямом и переносном смысле.

Моя героиня Тони в одной из сцен говорит, что в течение жизни все просто накапливается. Это хорошо подытоживает ситуацию. Существует множество точек зрения и тем, которые наталкиваются друг на друга - как и в жизни. Я не думаю, что найдется человек, кому все это не покажется знакомым.

- Не могли бы вы вкратце описать свою героиню?

- Самое важное для нее - держаться вместе. Она старается быть опорой для всех. Она заботилась о своем отце, брате. Даже до такой степени, что она невольно пренебрегала собой, своим браком и даже сыном. Ей кажется, что все это слишком воспринимается как должное. И все же права не только она.

Сила этой пьесы в том, что каждый прав со своей точки зрения. Неправильно то, что не хотят простить, признать правоту друг друга и поладить. Как и в жизни, происходящее видится только глазами своего героя, но зритель увидит и рассудит действие пьесы в целом.