Выборы - это оружие в руках кремлевских правителей. Как и свойственно инфоэпохе, в контексте гибридных операций атакуют когнитивный домен демократических обществ, чтобы навязать свою волю, вызвать турбуленцию и ослабить построенное на демократических правилах мироустройство. Вмешательство в выборы является правилом, мы замечали это в Молдове, Грузии, Великобритании и США. Размеры и глобальная позиция государства не пугают противника, а только влияют на направляемые туда ресурсы. Это всеобщий и царящий тренд.
Меэлис Кийли: Житель или гражданин?
В Эстонии тоже приближаются выборы в собрания местных самоуправлений, и крайне наивно было бы полагать, что недруг не вмешается в наши выборы. Простейший способ воздействия на выборы - это обработка избирательского конгломерата, отвечающего свойственным культурному пространству противника признакам и мировоззрению.
Атаковать монолитные, держащиеся на национальных ценностях общества, как правило, трудно. Гарантией прочности, успешности и инновативности государства является уверенное в себе и мудрое сообщество граждан. Именно граждан, а не жителей, ведь быть гражданином - это значит нести ответственность, реализуемую через права и обязанности.
Военный корреспондент и писатель Марта Геллхорн как-то сказала, что гражданство - это суровая профессия, обязывающая гражданина выражать свое осознанное мнение и оставаться при нем. Мы можем привлекать к выборам в местные самоуправления долгое время проживающих в Эстонии граждан других государств, культурное и ценностное пространство в которых схоже с нашим культурным и ценностным пространством. Это политическое право наших граждан, которое нельзя автоматически воспринимать как основное право неграждан, ведь выборы - это прежде всего привилегия и ответственность граждан. Поэтому надо вновь и вновь напоминать, что Эстонская Республика должна гарантировать сохранение эстонской нации и культуры во все времена в соответствии с нашими национальными ценностями и Конституцией.
К сожалению, мы вынуждены мириться с тем фактом, что в нынешней ситуации, когда Российская Федерация грубо нарушила международное право и напала на суверенную Украину с целью уничтожить это государство, в Эстонии обсуждают участие граждан государства-агрессора в наших государственных выборах как их основное право. Тут одинаковую точку зрения приняли как президент, так и канцлер права. Это не оставляет другой возможности, как изменить Конституцию.
Нельзя отрицать, что с лишением граждан государств-агрессоров избирательного права мы, вероятно, заденем чувства некоторых лояльных и искренне желающих избавиться от гражданства Российской Федерации людей. Поскольку соседнее государство по-прежнему применяет принцип крепостного права, то сделать это им не удалось. Им можно посочувствовать, однако мы не можем исходить из благополучия меньшинства или их чувств, мы должны исходить из чувства справедливости граждан.
"Тем людям, которые симпатизируют преступлениям кремлевских правителей, не может быть дела до организации жизни граждан Эстонии".Меэлис Кийли, член Рийгикогу, Партия реформ
В то же время непонятно, почему мы в Эстонской Республике соблюдаем путинские законы? Если человек выразил желание отказаться от гражданства России, то давайте мы учтем это, отправим его паспорт дипломатической почтой официальным лицам в Российской Федерации и начнем процесс соискания гражданства Эстонской Республики, не спрашивая на это разрешения у российских правителей.
Что делать с людьми без гражданства? Большинство из них имели возможность принять решение в течение трех десятилетий. Некоторые это решение приняли, кто-то взял российское гражданство, многие решили стать гражданами Эстонии, однако большая часть населения продолжает оставаться в сформировавшейся зоне комфорта. Конечно, у каждого человека имеются на то свои причины и объяснения или же, напротив, отсутствует стимул, чтобы принять формирующее его дальнейшую жизнь решение.
Сегодняшний изменяющий Конституцию компромисс по-прежнему предусматривает для лиц без гражданства право участвовать в местных выборах. Время покажет, правильно это или нет. Есть опасение, что, оставляя этих людей в их зоне комфорта, мы лишаем их стимула сделать решающий шаг. Ведь мы ясно видим, что возникшие после восстановления независимости надежды и предпосылки для быстрой интеграции людей без гражданства не оправдали себя. Почему мы думаем, что теперь будет иначе?
Ввиду всего вышесказанного особенно странно слышать призывы ограничить избирательное право на основании не гражданства, а должности. А именно: в Рийгикогу всерьез обсуждали, что школьные руководители, будучи избранными, должны сделать выбор между членством в собрании самоуправления и должностью.
Если бы такой принцип начал действовать, то почему только в отношении школьных руководителей? Это означало бы, что в сторону отодвинули бы также руководителей других самоуправленческих подразделений, связанных с самоуправлением НКО и целевых учреждений. Это означало бы значительное снижение интеллектуального уровня собраний самоуправлений, отстранение от организации волостной или городской жизни умных и прогрессивных людей. В качестве примера при обосновании такой идеи привели вмешательство избранных в ида-вируские волостные или городские собрания школьных руководителей в работу волостных или городских управлений, мешающее реорганизации школьной сети и переходу на эстоноязычное образование.
Во-первых, нельзя переносить особенности одного региона на самоуправления всей Эстонии. Во-вторых, города Ида-Вирумаа больше подвержены влиянию византийского культурного пространства соседнего государства с его традициями и свойствами. Эту проблему нельзя решить ограничением прав и возможностей выбора граждан. Для этого нужно уменьшать влияние Российской Федерации и развивать ценности, указанные в преамбуле Конституции Эстонской Республики.
Для этого и нужно, чтобы тем людям, которые симпатизируют преступлениям кремлевских правителей, не могло быть дела до организации жизни граждан Эстонии. Это главная причина модернизации Конституции Эстонской Республики.