Меэлис Кийли: Житель или гражданин?

Нельзя отрицать, что с лишением граждан государств-агрессоров избирательного права мы, вероятно, заденем чувства некоторых лояльных и искренне желающих избавиться от гражданства Российской Федерации людей. Поскольку соседнее государство по-прежнему применяет принцип крепостного права, то сделать это им не удалось. Им можно посочувствовать, однако мы не можем исходить из благополучия меньшинства или их чувств, мы должны исходить из чувства справедливости граждан.

"Тем людям, которые симпатизируют преступлениям кремлевских правителей, не может быть дела до организации жизни граждан Эстонии". Меэлис Кийли , член Рийгикогу , Партия реформ

В то же время непонятно, почему мы в Эстонской Республике соблюдаем путинские законы? Если человек выразил желание отказаться от гражданства России, то давайте мы учтем это, отправим его паспорт дипломатической почтой официальным лицам в Российской Федерации и начнем процесс соискания гражданства Эстонской Республики, не спрашивая на это разрешения у российских правителей.

Что делать с людьми без гражданства? Большинство из них имели возможность принять решение в течение трех десятилетий. Некоторые это решение приняли, кто-то взял российское гражданство, многие решили стать гражданами Эстонии, однако большая часть населения продолжает оставаться в сформировавшейся зоне комфорта. Конечно, у каждого человека имеются на то свои причины и объяснения или же, напротив, отсутствует стимул, чтобы принять формирующее его дальнейшую жизнь решение.