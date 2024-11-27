Поддержка «Исамаа» за неделю упала, а поддержка Партии реформ выросла

С учетом опубликованных 27 ноября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 18,7% - Партию реформ и 13,9% - Социал-демократическую партию.

За неделю популярность Isamaa снизилась на 1,5 процентного пункта, у Партии реформ - выросла на 1,3 процентного пункта, а у соцдемов увеличилась на 0,6 процентного пункта. Благодаря этому Центристская партия, которая две недели подряд занимала третье место, опустилась на четвертую позицию. Последний рейтинг центристов составляет 13,8%, опустившись за неделю на 0,3 процентного пункта.

На пятой строчке по-прежнему располагается EKRE с рейтингом 12,5% (-0,1 процентного пункта за неделю).

Поддержка входящей в правительство Eesti 200 составляет 4,2%, то есть почти на один процентный пункт ниже избирательного порога. Рейтинг внепарламентской партии "Правые" составляет 4,6%.

Рейтинг "Эстонских националистов и консерваторов" (ERK) и "Зеленых" составил 1,5%, а Koos - 1%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 36,8% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 54,3%.

Указанные цифры, обнародованные 27 ноября, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 28 октября по 24 ноября были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.