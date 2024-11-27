Департамент транспорта добавит время приема в бюро Йыхви и Нарвы из-за очередей

В связи с вступлением в силу в следующем году нового налога на транспортные средства значительно увеличилось количество регистраций и смен владельцев автомобилей, что существенно повысило нагрузку на бюро обслуживания. Чтобы найти способы обслужить всех клиентов, Департамент транспорта решил добавить в шести бюро обслуживания больше бронируемых приемов.

- В бюро обслуживания Пярну, Нарвы, Йыхви, Тарту, Таллинна и Пайде мы начали проверять автомобили с 8 утра. Документы признанных продавцов и импортеров автомобилей оформляем также по фотографиям после рабочего дня до 18 часов, - сказал Йоэль Йессе, директор службы движения Департамент транспорта, отметив, что способы сокращения очередей еще ищутся.

Департамент просит покупателей проявить понимание и терпение при регистрации автомобиля, поскольку время ожидания на предрегистрационных проверках больше, чем обычно. Если вы покупаете подержанный автомобиль, зарегистрированный в Эстонии, Департамент транспорта рекомендует при смене владельца воспользоваться электронной услугой в э-обслуживании.

- Мы в Департаменте транспорта работаем на полную мощность и сделаем все возможное, чтобы в сложившейся ситуации были обслужены все клиенты. Просим клиентов регулярно следить за наличием свободных мест, поскольку ситуация меняется со временем, в том числе проверять наличие свободных мест в разных бюро, особенно в более крупных, где, например, некоторые клиенты отменяют свое время или же по возможности добавляется время бронирования.

После того как клиент записался на прием, все равно стоит следить за бронью, так как свободное время может появиться раньше, чем было первоначально забронировано. "Кроме того, мы напоминаем клиентам, что если окажется, что вы не сможете прийти в забронированное время, пожалуйста, отмените бронирование заранее, чтобы другой клиент мог забронировать это время", - добавил Йессе.