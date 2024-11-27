Ср, 27.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Тушение очередного пожара на Уйкалаской свалке заняло почти сутки

Copy
Пожар в Уйкала в мае этого года.
Пожар в Уйкала в мае этого года. Фото: Päästeamet

Работы по тушению пожара, начавшегося 26 ноября в 00.24 на свалке в деревне Уйкала волости Тойла, продолжились во вторник утром и длились весь день.

Чтобы обеспечить подачу воды, был организован подвоз воды, а на дороге, ведущей к свалке, была ограничена скорость.

В 17.30 открытым пламенем горела площадь в шесть квадратных метров. Вечером заменили спасательные бригады, проводившие работы по тушению.

В 23.25 зона пожара была проверена тепловизионной камерой, очагов возгорания обнаружено не было, работы были прекращены.

В среду утром место возгорания снова было проверено.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх